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- Dev kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 09:35 | Son Güncelleme

DÜNYANIN en büyük gemileri arasında yer alan kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL, (DHA) DÜNYANIN en büyük gemileri arasında yer alan kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Ukrayna'nın Odessa Limanından hareket eden 300 metre uzunluğunda 48 metre genişliğindeki dünyanın en büyük gemileri arasında bulunan Liberya bayraklı CMA CGM 'Congo' adlı gemi saat 07.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçti. Gemi yükünü boşaltmak için Avcılar Ambarlı Limanı'na doğru ilerledi. Konteyner taşıyan dev geminin geçişi sırasında sahilde bulunan bazı vatandaşlar gemiyi cep telefonları ile görüntüledi.

(FOTOĞRAF)

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Dev kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçtiDev kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
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