DEV LED EKRAN PANELLERİNİN DEVRİLME ANI KAMERADA

-Toplantı salonuna kurulan dev LED ekran panelleri devrildi.
-Panellerin arkasında bulunan çalışanlar, devrilmeyi son anda fark ederek zemin altı kablo boşluğuna saklanıp kurtuldu.
Alper KORKMAZ / İstanbul DHA
Beşiktaş'ta bulunan bir otelin toplantı salonunda kurulan dev LED ekran panellerinin devrilme anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Panellerin devrilmeye başladığını fark eden çalışanlar, zemin altı kablo boşluğuna saklanarak kurtuldu.
Olay, önceki gün Levent'te bulunan bir otelin toplantı salonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otelde yapılacak bir toplantı için kurulmaya çalışılan dev LED ekran panelleri sallanmaya başladı. Arkada bulunan çalışanlar, kurmaya çalıştıkları panellerin üzerlerine doğru devrilemeye başladığını fark etti. Yaklaşık 10 çalışan koşarak zemin altı kablo boşluğuna saklanınca faciadan dönüldü. Çok sayıda LED ekranın monte edildiği paneller, çalışanların bulunduğu alana doğru devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken LED ekranlarda hasar oluştu.
O anlar otelin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri
-Dev LED ekran panellerinin sallanması
-Çalışanların kaçışması
-Çalışanların zemin altı kablo boşluğuna saklanması
-Ekran panellerinin devrilmesi
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