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Dev LED ekran panellerinin devrilme anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 00:00 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta bulunan bir otelin toplantı salonunda kurulan dev LED ekran panellerinin devrilme anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dev LED ekran panellerinin devrilme anı kamerada

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ'ta bulunan bir otelin toplantı salonunda kurulan dev LED ekran panellerinin devrilme anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Panellerin devrilmeye başladığını fark eden çalışanlar, zemin altı kablo boşluğuna saklanarak kurtuldu.
Olay, önceki gün Levent'te bulunan bir otelin toplantı salonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otelde yapılacak bir toplantı için kurulmaya çalışılan dev LED ekran panelleri sallanmaya başladı. Arkada bulunan çalışanlar, kurmaya çalıştıkları panellerin üzerlerine doğru devrilemeye başladığını fark etti. Yaklaşık 10 çalışan koşarak zemin altı kablo boşluğuna saklanınca faciadan dönüldü. Çok sayıda LED ekranın monte edildiği paneller, çalışanların bulunduğu alana doğru devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken LED ekranlarda hasar oluştu.
O anlar otelin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

(FOTOĞRAF)

Dev LED ekran panellerinin devrilme anı kameradaDev LED ekran panellerinin devrilme anı kameradaDev LED ekran panellerinin devrilme anı kamerada

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