HABER

Dev parka çevrilmesi planlanan Baruthane arazisi havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 11:03 | Son Güncelleme

Dev bir parka dönüştürülerek vatandaşların kullanımına açılması planlanan Ataköy’deki 60 dönümlük Baruthane arazisi havadan görüntülendi.Baruthane arazisi olarak bilinen Ataköy’deki 60 dönümlük alanın dev bir parka dönüştürülerek vatandaşların kullanımına açılacağı açıklandı.

Dev bir parka dönüştürülerek vatandaşların kullanımına açılması planlanan Ataköy’deki 60 dönümlük Baruthane arazisi havadan görüntülendi.
Baruthane arazisi olarak bilinen Ataköy’deki 60 dönümlük alanın dev bir parka dönüştürülerek vatandaşların kullanımına açılacağı açıklandı. TOKİ’nin yeni projesine göre arazideki tarihi yapılar restore edilecek ve çevre yeşillendirilecek. 25 yıllığına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kiralanan araziye dev park yapılacak ve 3 kilometrelik sahil şeridi de halkın kullanımına açılacak.
Dev parkın yapılacağı Baruthane arazisi havadan görüntülendi.

Çocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtıÇocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtı
Çiftlik Bank'ın araştırılması için verilen önerge reddedildi!Çiftlik Bank'ın araştırılması için verilen önerge reddedildi!
Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildiTelevizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Siirt'ten acı haber: Yaralı asker şehit oldu

Son dakika! Siirt'ten acı haber: Yaralı asker şehit oldu

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Gören bir kere daha baktı! 280 tekerlekli dev tır büyük ilgi çekti!

Gören bir kere daha baktı! 280 tekerlekli dev tır büyük ilgi çekti!

Günlük burç yorumları 1 Nisan: Yeni ayın ilk günü ve Nisan ayı için burç yorumları (İrem Su'dan günlük burç yorumları)

Günlük burç yorumları 1 Nisan: Yeni ayın ilk günü ve Nisan ayı için burç yorumları (İrem Su'dan günlük burç yorumları)

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini: Yağmur, fırtına aynı anda geliyor! Son birkaç saat...

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini: Yağmur, fırtına aynı anda geliyor! Son birkaç saat...

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.