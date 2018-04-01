Dev parka çevrilmesi planlanan Baruthane arazisi havadan görüntülendi

Dev bir parka dönüştürülerek vatandaşların kullanımına açılması planlanan Ataköy’deki 60 dönümlük Baruthane arazisi havadan görüntülendi.
Baruthane arazisi olarak bilinen Ataköy’deki 60 dönümlük alanın dev bir parka dönüştürülerek vatandaşların kullanımına açılacağı açıklandı. TOKİ’nin yeni projesine göre arazideki tarihi yapılar restore edilecek ve çevre yeşillendirilecek. 25 yıllığına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kiralanan araziye dev park yapılacak ve 3 kilometrelik sahil şeridi de halkın kullanımına açılacak.
Dev parkın yapılacağı Baruthane arazisi havadan görüntülendi.
TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!
Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum
İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'
İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı: Yaralılar var
Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler
Suudi Prens Selman'dan ABD'ye Suriye çağrısı
BBP Genel Başkanı Destici’den ittifak açıklaması
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen mesajı: Telaşta...
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum