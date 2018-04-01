Dev parka çevrilmesi planlanan Baruthane arazisi havadan görüntülendi

Dev bir parka dönüştürülerek vatandaşların kullanımına açılması planlanan Ataköy’deki 60 dönümlük Baruthane arazisi havadan görüntülendi.

Baruthane arazisi olarak bilinen Ataköy’deki 60 dönümlük alanın dev bir parka dönüştürülerek vatandaşların kullanımına açılacağı açıklandı. TOKİ’nin yeni projesine göre arazideki tarihi yapılar restore edilecek ve çevre yeşillendirilecek. 25 yıllığına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kiralanan araziye dev park yapılacak ve 3 kilometrelik sahil şeridi de halkın kullanımına açılacak.

Dev parkın yapılacağı Baruthane arazisi havadan görüntülendi.