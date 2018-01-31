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Dev petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 11:33 | Son Güncelleme

5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli dev petrol platform, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

Dev platform, saat 10.45 sıralarında Marmara denizinden Boğaz'a girdi. Gemi Karadeniz'e doğru ilerliyor. Dev platforma Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma gemileri eşlik ediyor.

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boğaz Panama istanbul GSP Saturn petrol platformu

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