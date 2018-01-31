Dev petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

Dev platform, saat 10.45 sıralarında Marmara denizinden Boğaz'a girdi. Gemi Karadeniz'e doğru ilerliyor. Dev platforma Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma gemileri eşlik ediyor.
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