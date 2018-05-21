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- DEV PLATFORM BOĞAZ'DAN GEÇİYOR 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 12:01 | Son Güncelleme

  - ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ BİR SÜRE İPTAL EDİLDİ Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA İstanbul Boğazı'ndan dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" geçiyor.

- ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ BİR SÜRE İPTAL EDİLDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA
İstanbul Boğazı'ndan dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" geçiyor. Platformun geçişi nedeniyle Şehir Hatları seferleri seferleri bir süre iptal edildi.
Bahama Bayraklı 115 metre uzunluğundaki 78 metre genişliğinde, 57 metre yüksekliğindeki 36 bin 863 groston ağırlığındaki, 'Scarabeo 9' isimli petrol arama platformunun İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan da görüntülendi. Karadeniz'den gelen gemi, Marmara'ya doğru ilerliyor.Platformun İstanbul Boğazı'nı geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 3, Kurtarma 6, Kurtarma 7, Kurtarma 8, Kıyı Emniyeti 8 ve Nene Hatun römorkörleri eşlik ediyor. "Scarabeo 9", İstanbul Boğazı'ndaki geçişini tamamladıktan sonra Yalova Limanı'na gidecek. Şehir Hatları'nın, platformun geçişi sırasında iptal ettiği seferler de normale döndü

Görüntü Dökümü:
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-HAVADAN GÖRÜNTÜyle geminin geçişi
-Platformun geçişi
-Detaylar

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