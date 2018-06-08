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Dev platform Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 11:23 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı, 115 metre uzunluğunda, 78 metre genişliğinde ve 57 metre yüksekliğindeki, Bahama bayraklı 'Scarabeo 9' adlı petrol arama platformunun geçişi nedeniyle, tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı, 115 metre uzunluğunda, 78 metre genişliğinde ve 57 metre yüksekliğindeki, Bahama bayraklı 'Scarabeo 9' adlı petrol arama platformunun geçişi nedeniyle, tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren Beşiktaş Tersanesi'nde planlı bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan 115 metre uzunluğunda, 78 metre genişliğinde ve 57 metre yüksekliğindeki, 36 bin 863 grostonluk Bahama bayraklı 'Scarabeo 9' adlı petrol arama platformu, saat 06.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Platform, gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 10.00'da Çanakkale önlerine ulaştı. Dev platform, Kilitbahir köyünde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçti. Platforma, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-1', 'Kurtarma-9' ve 'Kurtarma-10' römorkörleri ile KEGM-4 Hızlı Tahlisiye Botu eşlik etti. Sahildeki vatandaşlar, dev platformun geçişini meraklı gözlerle izlerken, cep telefonlarıyla bu anları görüntüledi. Çanakkale Boğazı, platformun geçişi nedeniyle Ege Denizi'nden Marmara Denizi istikametine tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini tamamladıktan sonra Ege Denizi'ne açılacak olan platformun, Mısır'ın Port Said Limanı'na gittiği ifade edildi.

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
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