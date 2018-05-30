Dev projenin emekçileri iftar ve sahuru şantiyede yapıyor

VEYSEL KARA - Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu üzerinde yapımı devam eden ve çift tüpte 29 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzunu olacak Yeni Zigana Tüneli'nde çalışan personel, iftar ve sahurlarını şantiye alanında kurulu yemekhanede yapıyor.
Başbakan Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2017'de düzenlenen törenle temeli atılan ve 29 Ekim 2019'da hizmete açılması planlanan dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun tünelinde 400'ü aşkın işçi, vardiya sistemiyle gece gündüz çalışıyor.
Tünel inşaatında yurdun farklı illerinden gelen ve aralarında kadın mühendislerin de bulunduğu personel, ramazan ayında da işlerini aksatmadan sürdürürken, sahur ve iftarlarını şantiye alanındaki yemekhanede yapıyor.
Bir yılı aşkın süredir çalışmaların aralıksız devam ettiği ve her bir tüpte 6 bin 550 metre olmak üzere toplamda 13 bin 100 metreye ulaşılan projede yüzde 46 seviyesinde ilerleme sağlandı.
Ramazanı ailelerinden uzaklarda geçiren ve aralarında kadın mühendislerin de bulunduğu işçiler, ailelerine kavuşacakları bayramı bekliyor.
Tünel inşaatında robot operatörü olarak çalışan 42 yaşındaki Mersinli Necip Kutay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşadığını ve iş nedeniyle tünel inşaatına geldiğini söyledi.
Yaklaşık 1,5 yıldır iş nedeniyle şantiyede yaşamını sürdürdüğünü belirten Kutay, "3 çocuk babasıyım. Ailemin geçimini bu işten sağlıyorum. Aileme kavuşmak için bayramı bekliyorum. İşimizin zorluklarına rağmen orucumuzu tutuyoruz. Aksatmıyoruz." dedi.
Afyonlu 46 yaşındaki Şükrü Kılıç da tünel inşaatında konkasör işleriyle uğraştığını ifade ederek, geçen yıl Kurban Bayramı'ndan bu yana çalışmalara katıldığını aktardı.
4 çocuk babası olduğunu belirten Kılıç, "Ramazanı ailemden ayrı geçiriyorum. Ramazan şantiyede de iyi geçiyor. Bayrama gideceğiz nasip olursa. Burada hem ekmeğimizi kazanıyoruz hem de vatanımıza hizmet ediyoruz." diye konuştu.
-"Şantiye ortamında ramazan keyifli geçiyor"
Ramazanı şantiyede geçiren mühendislerden makine mühendisi Süleyman Erdoğan, yaklaşık bir yıldır projede görev aldığını anlatarak, şantiye ortamında ramazanın keyifli geçtiğini söyledi.
İşlerin yoğunluğuna rağmen oruçlarını tuttuklarına dikkati çeken Erdoğan, "Artvinliyim. İşimiz nedeniyle ailemizden uzaktayız. Ailelerimizle birlikte değiliz ama burada da arkadaşlarımızla birlikteyiz. İftarı, sahuru onlarla birlikte yapıyoruz." şeklinde konuştu.
İnşaatta çalışan kadın mühendislerden Nihal Emirzaoğlu Aydın ise jeofizik mühendisi olarak ilk işinin yeni tünel inşaatı olduğunu ifade etti.
Şantiye sahasının zorluklarına rağmen iş öğrenmek için iyi bir deneyim olduğuna işaret eden Aydın, "Ailenizden uzaktasınız ve onlarla iftarınızı yapamıyorsunuz. 20 gün önce eşimle nikahlandım. Temmuz'da düğünüm olacak. Ramazanı burada karşıladık ama burada da iftarda bir aile ortamı yaşıyoruz." dedi.
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