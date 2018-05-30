Dev projenin emekçileri iftar ve sahuru şantiyede yapıyor

VEYSEL KARA - Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu üzerinde yapımı devam eden ve çift tüpte 29 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzunu olacak Yeni Zigana Tüneli'nde çalışan personel, iftar ve sahurlarını şantiye alanında kurulu yemekhanede yapıyor.

Başbakan Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2017'de düzenlenen törenle temeli atılan ve 29 Ekim 2019'da hizmete açılması planlanan dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun tünelinde 400'ü aşkın işçi, vardiya sistemiyle gece gündüz çalışıyor.

Tünel inşaatında yurdun farklı illerinden gelen ve aralarında kadın mühendislerin de bulunduğu personel, ramazan ayında da işlerini aksatmadan sürdürürken, sahur ve iftarlarını şantiye alanındaki yemekhanede yapıyor.

Bir yılı aşkın süredir çalışmaların aralıksız devam ettiği ve her bir tüpte 6 bin 550 metre olmak üzere toplamda 13 bin 100 metreye ulaşılan projede yüzde 46 seviyesinde ilerleme sağlandı.

Ramazanı ailelerinden uzaklarda geçiren ve aralarında kadın mühendislerin de bulunduğu işçiler, ailelerine kavuşacakları bayramı bekliyor.