Dev yayın merakı

Haber-Kamera Cafer ZENGİNKAYSERİ, (DHA)Kayseri?de balıkçılar tarafından kızılırmak'ta tutulan 1 metre 90 cm uzunluğundaki dev yayın balığı dikkat çekti. Denizlerde balık kıtlığı dikkati çekerken ,Kızılırmak Nehri ?nde balıkçıların ağına takılan dev yayın balığı Kayserili balıkçılar tarafından sergilendi. Sivas Caddesi?nde balık tezgahlarının önünden geçerken 1 metre 90 cm uzunluğunda ve 69 kilo ağırlığındaki balığı görenler, meraklı bakışlarla bir süre seyre daldı. Bazı vatandaşlar, cep telefonları ile balığı fotoğraflayıh selfi çekti. 2 balıkçı dev yayını kaldırmakta zorluk çekti. Balıkçı Serhat Yolcu, dev yayının Kızılırmak?ta yakalandığını belirterek, ?Bir süre sergileyeceğiz. Daha sonra parçalayıp, kilosunu 25 TL?den satışa sunacağız. Bu balığın harika bir lezzeti varö dedi.
Afrin'de patlama!
Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
Din kültürü öğretmeninden kız öğrencilere korkunç taciz!
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi... 2,5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti!
Başkasıyla kaçan karısına öyle bir ceza verdi ki...
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
Çin'in kontrolden çıkan uzay üssü Tiangong-1 Pazar günü Dünya'ya düşebilir, Türkiye de riskli bölgeler arasında
WhatsApp Gold tehlikesi geri döndü! WhatsApp'da bu logoyu görenler dikkat
Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali
Okuyucu Yorumları 0 yorum