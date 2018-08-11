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Devalüasyon ne demek, nedir? Devalüasyon olursa ne olur?

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 01:50 | Son Güncelleme

Türkiye'de son günlerde döviz kurunda yaşanan sürekli artış sonucunda vatandaşlar Devalüasyon ne demek, Devalüasyon nedir? Devalüasyon olursa ne olur? sorularının cevaplarını merak ediyor. Peki Devalüasyon ne demek, Devalüasyon nedir? Devalüasyon olursa ne olur? İşte Devalüasyon ne demek, Devalüasyon nedir? Devalüasyon olursa ne olur? sorularının cevapları...

Devalüasyon ne demek, nedir? Devalüasyon olursa ne olur?

Türkiye'de son günlerde döviz kurunda yaşanan sürekli artış sonucunda vatandaşlar dolar kurunun yanında Devalüasyon ne demek, Devalüasyon nedir? Devalüasyon olursa ne olur? sorularının cevaplarını da oldukça merak ediyor. İşte Devalüasyon ne demek, Devalüasyon nedir? Devalüasyon olursa ne olur? sorularının cevapları...

DEVALÜASYON NEDİR?

Devalüasyon, bir ülkenin resmi para biriminin diğer ülke para birimleri karşısında değerinin azaltılmasıdır. Devalüasyon devlet tarafından, ülke ekonomisine yapılan dışarıdan bir müdahaledir. Bir ülkenin ulusal parasının yabancı ülkelerin ulusal paraları karşısında değişim değerinin (parite) idari bir kararla düşürülmesi eylemine devalüasyon denir. Devalüasyon sabit kur rejiminde uygulanan bir karardır.

dolar

DEVALÜASYON OLURSA NE OLUR?

Ülke para biriminin diğer dövizler karşısında değerinin azalmasıyla, satın alma gücü zayıflar ve ithal malların fiyatı alım yapacak ülke için artmış olur, ülkenin dış ülkelere ihraç edeceği ürünlerin fiyatı ise düşmüş olur. Böylece ihracat gelirlerinde artış, ithalat giderlerinde ise azalış kaydedilerek bütçe dengeye getirilmeye çalışılır.

euro

DEVALÜASYON NEDEN UYGULANIR?

Devalüasyonun en önemli uygulanma sebebi, ekonominin dış ticaret dengesinin açık veriyor oluşudur. Bir ekonomide toplam ithalat, toplam ihracatın üzerinde ise o ekonomide dış ticaret açığı mevcuttur. Bu durumda devalüasyon ile, ilgili ülkenin satın alma gücü zayıflatılarak, daha fazla ihracat, daha az ithalat gerçekleşmesi sağlanmaya çalışılır.

Ülke para biriminin diğer dövizler karşısında değerinin azalmasıyla, satın alma gücü zayıflar ve ithal malların fiyatı alım yapacak ülke için artmış olur, ülkenin dış ülkelere ihraç edeceği ürünlerin fiyatı ise düşmüş olur. Böylece ihracat gelirlerinde artış, ithalat giderlerinde ise azalış kaydedilerek bütçe dengeye getirilmeye çalışılır.

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