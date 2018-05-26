ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 95 yıl önce terk edildiği için "hayalet köy" olarak da bilinen Kayaköy'de deve turu yapmak isteyen turistler kuyruğa giriyor. Eşsiz manzaralar sunan Kayaköy ören yerini deve sırtında ortalama 15-40 dakika dolaşan turistler, bu keyifli turu yapabilmek için uzun süre kuyrukta beklemeyi göze alıyor. Üç bin yıllık Likya yolunun bir kısmını da deve üzerinde katetme imkanı bulan turistler, kendilerine eşlik eden rehberden ören yerinin tarihi hakkında da bilgi alıyor. Turu düzenleyen işletme sorumlusu Ferhan Seymen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayaköy'ün mükemmel tarihi geçmişinin yerli ve yabancı turistleri bölgeye çektiğini söyledi. Seymen, "Deveye binmek isteyenlere öncelikle yapması gerekenler anlatılıyor. Deveyle ilgili kısa ve uzun tur düzenliyoruz. Kısa turda deveye Kayaköy'ün önünde yaklaşık 200 metre biniyorlar. Uzun turda ise köyün de tanıtımı yapılıyor ve yaklaşık 45 dakika sürüyor bu tur. Turda, ziyaretçiler hem tarihi Kayaköy'ü görme fırsatı buluyor hem de tanıtım yapılıyor. Develer her yerde görebileceğimiz hayvanlar olmadığı için oldukça fazla ilgi çekiyor." dedi.

Develere 7'den 70'e herkesin binebileceğini, güvenlik açısından sorun teşkil etmediğini vurgulayan Seymen, kısa turun kişi başı 20 lira, uzun turun ise kişi başı 80 lira olduğunu bildirdi. - "En çok bakımlarına dikkat ediyoruz" Develerin sıcak ülke hayvanları olduğunu, bölgenin yazın çok sıcak olduğu için bu açıdan fazla sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden Seymen, şöyle konuştu: "En çok bakımlarına dikkat ediyoruz. Bu işi yapan insanlar, 20 yıldır develerle ilgileniyor. Her yıl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden alınan sağlık belgeleri bulunuyor. Kontroller bizim için çok önemli. Develer burada insanlarla iç içe yaşıyor. Hayvanların sağlıklı olduklarına dair raporlarımız da bulunuyor. Turistlerle beraber hayvanları da düşünüyoruz. İnsanları kilolarına bağlı olarak develere bindiriyoruz." Seymen, bölgeye ağırlıklı İngiliz turistlerin geldiğini, bunların yanı sıra birçok Avrupa ülkesinden turist ağırladıklarını dile getirdi. Tatil için İngiltere'den gelen ve deve turuna katılan 54 yaşındaki Robert Armstrong, ilk kez deveye bindiğini ve kendisi için son derece ilginç bir deneyim olduğunu belirtti.