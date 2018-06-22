Deve yetiştiricilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 deve yetiştiricisi, Türk bayrakları, AK Parti flamaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleriyle donattıkları develeriyle şehir turu attı.

Zülkif Arpacık ve Zülfikar Gelen, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek olmak amacıyla biri yavru 3 deveyi, Türk bayrakları, AK Parti flamaları ve Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleriyle donattı.

İlçe merkezindeki caddelerde develerle tur atan Arpacık ve Gelen'e, vatandaşlar da slogan ve alkışlarla destek verdi.

Vatandaşlar, cep telefonuyla fotoğraflarını çektiği develere yoğun ilgi gösterdi.

Yaklaşık 20 yıldır deve besiciliği yaptığını belirten 55 yaşındaki Zülkif Arpacık, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini belirtti.

Erdoğan ve AK Parti'nin iktidar olması için develeriyle destek turuna çıktığını anlatan Arpacık, "Ülkemiz ve Meclisimiz güçlü olmazsa Avrupa bizimle uğraşacak. Güçlü hükümet lazım. Tek yumruk, tek vücut olacağız, gayemiz budur. Seçim gününe kadar develerimle ilçe merkezinde gezerek Cumhurbaşkanımıza destek istemeye devam edeceğim." diye konuştu.

Zülfikar Gelen ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirterek, "Develeri çarşıda gezdiriyoruz. Cumhurbaşkanımızı 24 Haziran seçimlerinde desteklemek için buradayız." dedi.

