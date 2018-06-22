Deve yetiştiricilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 deve yetiştiricisi, Türk bayrakları, AK Parti flamaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleriyle donattıkları develeriyle şehir turu attı.
Zülkif Arpacık ve Zülfikar Gelen, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek olmak amacıyla biri yavru 3 deveyi, Türk bayrakları, AK Parti flamaları ve Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleriyle donattı.
İlçe merkezindeki caddelerde develerle tur atan Arpacık ve Gelen'e, vatandaşlar da slogan ve alkışlarla destek verdi.
Vatandaşlar, cep telefonuyla fotoğraflarını çektiği develere yoğun ilgi gösterdi.
Yaklaşık 20 yıldır deve besiciliği yaptığını belirten 55 yaşındaki Zülkif Arpacık, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini belirtti.
Erdoğan ve AK Parti'nin iktidar olması için develeriyle destek turuna çıktığını anlatan Arpacık, "Ülkemiz ve Meclisimiz güçlü olmazsa Avrupa bizimle uğraşacak. Güçlü hükümet lazım. Tek yumruk, tek vücut olacağız, gayemiz budur. Seçim gününe kadar develerimle ilçe merkezinde gezerek Cumhurbaşkanımıza destek istemeye devam edeceğim." diye konuştu.
Zülfikar Gelen ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirterek, "Develeri çarşıda gezdiriyoruz. Cumhurbaşkanımızı 24 Haziran seçimlerinde desteklemek için buradayız." dedi.
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Bir skandal daha! Dudakları bu hale geldi, doktorun sözleri şoke etti: Oral seks...
HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu
Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?
Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü
Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!
Şoke eden olay! Üç günlük kabızlık nedeniyle bir bacağı kesilecekti!
Cumhurbaşkanı adaylarının meslekleri ve bilinmeyen yönleri
MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2018 MSÜ tercih sonucu öğrenme
Okuyucu Yorumları 0 yorum