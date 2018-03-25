Deveci güven tazeledi

AK Parti Kula İlçe Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi Kula Yunus Emre Kent Meydanı Kültür Salonu’nda yapıldı. Yapılan seçimde tek aday olan Hatice Deveci, 400 delegeden 210’unun oyunu alarak yeniden AK Parti Kula Kadın Kolları Başkanı seçildi.

AK Parti Kula İlçe Kadın Kolları Kongresinde mevcut başkan ve tek aday olan Hatice Deveci delegelerin oylarıyla yeniden başkanlığa seçildi. Kongreye, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kula Koordinatörü Cemal Alat, AK Parti Kula Gençlik Kolları Başkanı Kamil Aytan, Eğitim-Bir-Sen Kula İlçe Başkanı Adem Sümen ve AK Parti’li kadınlar katıldı.

Katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice Deveci, ”Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasete girişiyle kadının siyasete girmesi ve siyasetin içinde yer alması AK Parti döneminde zirve yaptı. Kadınlar, AK Parti ile birlikte artık karar organlarının içinde ’bende varım’ diyecek noktaya geldi. Kadınları dışlayan ikinci sınıf muamele yapan ülkeler asla ilerleyemez. Bunun bilincinde olan Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan kadının her alanda önünü açarak destek olmuştur. Partimizin hak ve özgürlüğü politikaları ile kadınları tarih boyunca istiklal mücadelesinde daima ön safta yer almışlardır. Kimi zaman devletin kuruluşunda kimi zaman vatanın kuruluşunda görev alan kahraman kadınlar asla unutulmayacak. Biz inanıyoruz ki kadınlar birlik olursa dünyayı ele alır. Birlik olacağımızı ümit ederek kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyen AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ise, "İnşallah bu kongrelerimizle birlik ve beraberlik içerisinde 2019 seçimlerinin en iyi biçimde hazırlanacağımızı ümit ediyorum. Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız, AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayip Erdoğan liderliğinde 2001 yıllında kurulan AK Parti 2002 seçimleriyle birlikte tek başına iktidara geldi ve o günden bu güne kadar yapılan bütün bu seçimlerde AK Parti hepsini büyük bir oy oranıyla kazanarak sadece Türkiye değil dünyaya damgasını vurmuştur. AK Parti hizmet partisidir, AK Parti dava partisidir. İşte o masum insanların umudu haline gelmiştir. Türkiye’ye değişik zamanlarda değişik dönemlerde saldırılar oluyor. Türkiye’nin gidişatını önünü kesmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu güçlü Türkiye’yi zayıflatmak istiyorlar. İnşallah biz her daim Cumhurbaşkanımıza destek olacağız. Partimizin yanında olacağız ve Allah’ın izniyle Ortadoğu’da Türkiye’nin söz sahibi olması için canla başla çalışacağız" diye konuştu.

AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş da yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, "2019’da yapılacak olan seçimlere daha güçlü girmek için çalışmalarımıza devam ederek birlik ve beraberliğimizi güçlendireceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından seçimlere gidildi. 400 delegesi bulunan kadın kollarında oy kullanan 210 delegenin oyunu alan mevcut başkan Hatice Deveci yeniden başkanlığa seçildi.