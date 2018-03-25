Develer ’Afrin Şehitleri Kupası’ için güreşti

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi’nde gerçekleşen 1. Deve Güreşi organizasyonu güreş severlerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Güreşler şenlik havasında geçerken, Afrin şehitleri adına müsabaka düzenlenmesi güreş severler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Saruhanlı’nın Koldere Mahallesi’nde Saruhanlı Belediyesinin katkıları ile gerçekleşen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan deve güreşlerinin birincisi saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Güreşlere Ege ve Akdeniz bölgelerinden 120 deve katıldı. Sezonun son güreşleri olması nedeniyle güreş severlerin akın ettiği etkinliğe AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Erdinç Karaköse, Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Koordinatörü Aybars Özbilgin, AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, MHP Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu, Sarıkız Sulama Birliği Başkanı Alp Serdar Tuğsal, Saruhanlı Şoförler Odası Başkanı Arif Bilek ve vatandaşlar katıldı.

“Destek vermeye devam edeceğiz”

Koldere Mahallesi’nde Saruhanlı Belediyesinin desteği ve Koldere Deve Güreşi Komitesi tarafından gerçekleştirilen ve resmen güreş severlerin akın ettiği güreşlerde Ege ve Akdeniz bölgelerinden 120 deve kıran kırana mücadele etti. Güreşleri izlerken açıklama yapan Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, “Çok kapsamlı bir güreş oldu. Sezonun son deve güreşleri bu güreşler. Kültürümüzün, örfümüzün, adetlerimizin arasında olan güreşleri Saruhanlı’da yaşatmak istiyoruz. Gerçekten çok ciddi bir katılım sağlandı. Ben böyle organizasyonların devamının olmasını diliyorum. Bu konuda zaten ciddi bir destek sağladık ve bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

“Deve güreşlerini uluslararası boyuta getirmeliyiz”

AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber ise, “Bu kadar kalabalık olan ilk organizasyon, ilk düzenlenen güreşler. Güreşler kültürümüzün bir parçası. Bizim çocukluğumuzda Ege Bölgesi’nde çok daha fazla deve güreşleri yapılırdı. Ama günümüzde ciddi bir şekilde azaldı. Koldere’de bu güreşlerin tekrardan büyük bir coşkuyla başlamış olması kültürümüzü yaşatmanın önemli bir göstergesidir. Saruhanlı Belediyemize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren sadece ilçe belediyemizin desteğiyle değil, Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle de burayı geleneksel deve güreşleri haline getireceğiz. Bugün burada sadece Manisa’dan değil, Ege Bölgesi’nin birçok yerinden ve Akdeniz Bölgesi’nden misafirlerimiz bulunuyor. Bu güreşleri ülke çapında hatta uluslar arası bir boyuta taşımamız lazım. Pek çok ata sporumuzda olduğu gibi güreşler de bize atalarımızdan kalan bir etkinlik ve inşallah hep beraber yaşatacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.