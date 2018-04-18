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Develi Belediyesi Türk Kültürü Ve Bilim Dünyasında Katkı Sağlayacak Önemli Bir Adım Daha Atıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 17:49 | Son Güncelleme

Develi Belediyesi Develi, Seyrani ve Türk Kültürü ile ilgili uluslararası bir kongre düzenleyecek.04-05-06 Ekim 2018 tarihlerinde Kayseri Develi’de düzenlenecek olan I.

Develi Belediyesi Türk Kültürü Ve Bilim Dünyasında Katkı Sağlayacak Önemli Bir Adım Daha Atıyor

Develi Belediyesi Develi, Seyrani ve Türk Kültürü ile ilgili uluslararası bir kongre düzenleyecek.
04-05-06 Ekim 2018 tarihlerinde Kayseri Develi’de düzenlenecek olan I. Uluslararası Develi, Âşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi’nin ana teması: 1. Develi, 2. Âşık Seyrani, 3. Türk Kültürü olarak belirlenmiştir. Birincisini düzenlenecek olan kongre Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi ve Develi Kaymakamlığı desteği ile Develi Belediyesinin organizasyonunda gerçekleştirilecektir.
Kongre ile ilgili açıklama yapan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Şehirler kendilerine has kültürel özellikleri ve içinden çıkardıkları önemli şahsiyetlerle isim yaparlar. Develi de bu özelliğe sahip önemli şehirlerimizdendir. Gerek geçmişten getirdiği kültürel özellikleri gerekse tarihi geçmişiyle şehirler içerisinde kimliği olan bir ilçemizdir. Ayrıca Develi’nin yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden olan Âşık Seyrani (Everekli Seyrani) ülkemizdeki âşıklık geleneğinin önde gelen temsilcilerindendir. Görevde olduğumuz süre içerisinde Develi ile ilgili kültürel alanda birçok çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmalardan bir yenisi de bu yıl Ekim ayı başında gerçekleştireceğimiz Uluslararası Develi-Âşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresidir” dedi.
Cabbar, “Geleneksel hale getirmeyi planladığımız Uluslararası Develi-Âşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi, alanlarında uzman bilim insanlarının katılımıyla 04-05-06 Ekim 2018 tarihlerinde Develi’de yapılacaktır. Kongremizin amacı; Develi, Âşık Seyrani ve Türk Kültürü ile ilgili çalışmalar yapan ve alanlarında uzman bilim insanlarını bir araya getirerek işbirliğini sağlamak ve yeni çalışma alanlarının oluşmasına katkı bulunmaktır. Bu vesile Develi, aşık Seyrani ve Türk Kültürü ile ilgili çalışma yapan ülkemiz genelinde bulunan bütün akademisyenleri Develimize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kongrede; Develi, Âşık Seyrani ve Türk Kültürü ile ilgili paneller ve yine bu üç alanla ilgili bildirilerin sunulacağı oturumlar, ayrıca Develi ve yöresi el sanatları sergileri, âşıklar atışması, halk oyunları gösterileri ve Türk el sanatları ile ilgili sergiler yer alacak. I. Uluslararası Develi, Âşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi ile ilgili detaylı bilgi www.develikongre.org adlı kongre web sayfasından alınabilir.

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