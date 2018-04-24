HABER

Develi Kaymakamlığı’ndan örnek destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 13:34 | Son Güncelleme

Develi Kaymakamı Murat Duru Develi’de engelli vatandaş Ramazan Gül’ün ayakkabı boya dükkanının açılışını yaptı.Develi ilçesi Kasaplar Çarşısı’ndaki Develi Kaymakamı Murat Duru, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Mardar, Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Çiftçi ve çok sayıda vatandaş katıldı.Develi Kaymakamı Murat Duru açılışta yaptığı konuşmasında, "Develimizde engelleri aşarak alın teri ile helal rızkını kazanmaya çalışan Ramazan Gül kardeşim bizden yardım yerine ekmek teknesine mekan istedi.

Develi Kaymakamlığı’ndan örnek destek

Develi Kaymakamı Murat Duru Develi’de engelli vatandaş Ramazan Gül’ün ayakkabı boya dükkanının açılışını yaptı.
Develi ilçesi Kasaplar Çarşısı’ndaki Develi Kaymakamı Murat Duru, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Mardar, Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Çiftçi ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Develi Kaymakamı Murat Duru açılışta yaptığı konuşmasında, "Develimizde engelleri aşarak alın teri ile helal rızkını kazanmaya çalışan Ramazan Gül kardeşim bizden yardım yerine ekmek teknesine mekan istedi. Biz de kardeşimin bu isteğini Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına seve seve yerine getirdik. Bugün Kasaplar çarşısında yeri Develi Belediyemize ait Ramazan kardeşimin işyerini açtık. Ramazan’ın kasaplar çarşısındaki komşuları ve onu sevenler tarafından "Boyacı Ramazan Lostra Solonu" olarak ekmek teknesine isim verilmiştir" dedi.
Kaymakam Duru, "Çalışkanlığı ve hayata karşı mücadelesi ile benim de örnek aldığım erdem ve fazilet sahibi Ramazan Gül kardeşimi en kalbi duygularımla kutluyor, ona bol kazançlar diliyorum" diye konuştu.

<img alt="Çok konuşulacak 'Abdullah Gül' yazısı! "Gül'ün vukuatları..." diye sıraladı ve "aday olamaz" dedi" src="https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/2448681/2448681-148x74.jpg">Çok konuşulacak 'Abdullah Gül' yazısı! "Gül'ün vukuatları..." diye sıraladı ve "aday olamaz" dedi
Kadın adayın afişini öpünce ortalık karıştı!Kadın adayın afişini öpünce ortalık karıştı!
AK Parti'de bu isimler aday olmayacak!AK Parti'de bu isimler aday olmayacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin konuştuğu çift hakkında yeni gelişme

Türkiye'nin konuştuğu çift hakkında yeni gelişme

e-Devlet'ten yeni uygulama! 24 Haziran seçimleri için milletvekili adayları sabıka kayıtlarını ulaşabilecek

e-Devlet'ten yeni uygulama! 24 Haziran seçimleri için milletvekili adayları sabıka kayıtlarını ulaşabilecek

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Gizli toplantı şifresi deşifre oldu: Çay içelim!

Gizli toplantı şifresi deşifre oldu: Çay içelim!

İmran Öğretmen'in korkunç sonu!

İmran Öğretmen'in korkunç sonu!

İstanbul Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu

İstanbul Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.