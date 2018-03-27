Develi’de Engelsiz Yaşam Merkezi İnşaatına Başlandı

2014 yılında Develi Belediyesi tarafından projesi hazırlanan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kabul edilen, Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından ihalesine çıkılan Yukarı Develi Mahallesinde bulunan 12.671 metrekare alanda Engelsiz Yaşam Merkezinin yapımına başlandı.
Engelsiz Yaşam Merkezi ile ilgili açıklama yapan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Develimizle birlikte bölge İlçeler için de faaliyet yürütecek olan Engelsiz Yaşam Merkezi Develimizin yaşam kalitesini artıracak bir projedir. Toplam maliyeti 5 milyon lirayı aşan bu proje 2019 yılının Ağustos ayında bitirilmesi planlanmaktadır. 3.000 metre kapalı alana sahip Engelsiz Yaşam Merkezimizin şimdiden Develimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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