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Develi’de geleneksel çocuk oyunları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 16:54 | Son Güncelleme

Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla Geleneksel Çocuk Oyunları etkinlikleri başladı.Develi İlçe Stadyumunda yapılan etkinliğe İlçe Kaymakamı Murat Duru, Jandarma Komutanı Mustafa Mardar, Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü, Emniyet Müdürü Serdar Çiftçi, Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Develi’de geleneksel çocuk oyunları başladı

Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla Geleneksel Çocuk Oyunları etkinlikleri başladı.
Develi İlçe Stadyumunda yapılan etkinliğe İlçe Kaymakamı Murat Duru, Jandarma Komutanı Mustafa Mardar, Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü, Emniyet Müdürü Serdar Çiftçi, Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Duru çocukların beden ve ruh sağlığının gelişmesi için etkinlik düzenlediklerini belirterek; "Desteklerimizle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün organizasyonunda bütün mahalle ve merkez ilk/ortaokullarımızda öğrenim gören 6 bin yavrumuzun katıldığı 15 gün sürecek olan geleneksel çocuk oyunlarını başlattık. Bu oyunlarla çocuklarımızın beden ve ruh sağlığı gelişirken becerileri de artmaktadır. Ayrıca velilerimiz de oyun süresince keyifle çocuklarının beceri ve yeteneklerini görme fırsatı elde etmektedir. Böyle güzel ve faydalı organizasyonun Develimizin çocukları ve velileri için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Develi’de geleneksel çocuk oyunları başladı

Develi’de geleneksel çocuk oyunları başladı

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