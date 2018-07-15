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Develi'de halk, 400 yıllık havuzda serinliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 16:09 | Son Güncelleme

Oktay ENSARİ Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,DHA) KAYSERİ'nin Develi ilçesinde halk, doğal kaynak sularından oluşan, etrafı meyve bahçeleri ve sarmaşıklarla çevrili havuza girerek serinliyor.

Oktay ENSARİ Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,DHA) KAYSERİ'nin Develi ilçesinde halk, doğal kaynak sularından oluşan, etrafı meyve bahçeleri ve sarmaşıklarla çevrili havuza girerek serinliyor. İlçe merkezinde bulunan ve bahçe sulamasında da kullanılan 400 yıllık geçmişe sahip havuz, yaz aylarında yöre halkının akınına uğradı. Özellikle gençler ve çocuklar, sıcak havada havuza girerek serinliyor. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ilçe halkının yüzmeyi doğal kaynak sularından oluşan havuzda öğrendiğini söyledi. Kendisinin de ilk kez havuzda yüzdüğünü ifade eden Başkan Cabbar, şöyle konuştu: "İlçemizde Müslümanlar gelmeden önce Ermeniler yaşıyormuş. Burası bir keşişin bahçesiymiş. Bulunduğumuz yerde küçük bir havuzu varmış. Daha sonra Müslümanların gelmesiyle birlikte bu havuz genişletilmiş ve bu günkü halini almış durumda. Develili olup da bu havuzu bilmeyen kimse yoktur. O yüzden Develi?de yüzme oranı, diğer ilçelere göre çok daha fazladır. Develi dışında yaşayan hemşerilerimiz de buraya geldikleri zaman bu havuza gelip anılarını canlandırırlar. Aynı zamanda suyumuz içilebilir temiz bir sudur. Bu su, aynı zamanda arklarla çevredeki bahçelere yeşil alanlara ulaşmaktadır. Buranın bir diğer özelliği ise suyun sürekli devir daim etmesidir. Yani su sürekli temizlenmektedir."

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