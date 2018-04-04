Develi’de şehitler için fidan dikildi

Ülkü Ocakları Develi ilçe Başkanlığı Şehitler için fidan dikme etkinliğine devam ediyor.

Ülkü Ocakları Develi İlçe Başkanı Murat Doğu, ağaç dikimi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkü Ocakları Develi ilçe Başkanlığı olarak 105 bin adet cam fidanı getirdik 7-8 nisan tarihlerinde aziz şehitlerimizin ruhları için cam ağacını bayrak tepeye dikeceğiz. Zamanla ağaç dikme etkinliğimiz devam edecektir. Yeşil bir Develi için tüm hemşehlerimizin desteklerini bekliyoruz" dedi.