Develi’de STK ve Muhtarlarla toplantı yapıldı

AK Parti Develi İlçe Teşkilatı Muhtarlar ve STK Temsilcileriyle yapılan ve yapılacak hizmetler hakkında istişare toplantısı düzenledi.

Toplantıya Ak Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedoğlu, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Meclis üyeleri, Ak Parti Develi İlçe Başkanı Mehmet Durukan ve Yönetim Kurulu üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedoğlu, "Hafta sonu Sarız, Pınarbaşı ve Bünyan ilçelerimizi de ziyaret ettik. Bugün de Develi’mizde mahalle muhtarımızın mahallelerinde yapılmasını istedikleri hizmetleri tamamlanması aciliyet gerektiren konuları söz alarak bizlere burada iletirlerse bizlerde gerekli çalışmalarımızı tamamladıktan sonra hiçbir mahallemizin sorunu kalmadan hizmetlerin gelmesi konusunda gerek Kayseri’de gerekse Ankara’da yapılması ne gerekiyorsa sizlerin emrinizdeyiz. İstişare toplantımıza katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, "İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın, düsturu ile çıktığımız bu hizmet yolunda gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz" ifadesinde bulunarak, "Bunu yaparken Yaratılanı yaratandan ötürü sevmek ve ona saygı duymak, hürmet duygusu ile insanımıza yaklaşıyoruz.

Bu anlayışla çıktığımız bu hizmet yolunda amacımız sizlerden dua alacağımız hizmetler yapmak ve Develimizi her alanda daha da ileriye götürerek torunlarımıza daha güzel bir Develi bırakmaktır.

Bu amaç doğrultusunda gerek hükümetimizin gerek Büyükşehir belediyemizin gerek belediyemizin imkanları kullanılarak ülkemizde birçok hizmetler gelmiştir doğalgaz, araç muayene istasyonundan Erciyes Yolumuz bunlardan birkaç örnektir.

Bunun yanı sıra devlet hastanemiz engelsiz yaşam merkezimiz çevre yol çalışmalarımız devam ediyor. BAŞKÖY yolumuz - cezaevi - üst geçit - 350 kişilik erkek öğrenci yurdumuz yeni Emniyet Müdürlüğü binamız gibi birçok projemiz yakın zaman da Develimize kazandırılacak. Bu projeler hayata geçerken elbette sizlerin destekleri teşkilatımızın ve meclis üyelerimizin katkıları ile yapıyoruz ama bu projelerin hayata geçmesinde en büyük pay en büyük katkı hiç şüphesiz Sami Dedoğlu’dur. Desteklerinden dolayı herkese teşekkür ediyor saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Ak Parti Develi İlçe Başkanı Mehmet Durukan ise, “Muhtarlık özveri isteyen gönüllülük esasına dayalı bir meslektir. Bizler her zaman muhtarlarımızın yanındayız. Düzenlemiş olduğumuz istişare toplantısına katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Ak Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedoğlu ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar muhtarlar ve STK temsilcilerinin sorunlarını dinledi.