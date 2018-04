Develililer Seyrani Üniversitesine Doğru Programda Bir Araya Geldi

Develi Belediyesi ile Seyrani Eğitim ve Kültür Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği “Seyrani Üniversitesine Doğru” adlı programda Develili işadamlarıyla bir araya geldi.

Programa, Ak Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı ve Seyrani Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cabbar, Seyrani Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri ile Develili işadamları katıldı.

Programda Seyrani Kampüsünün mevcut durumu ile ilgili bilgiler veren Seyrani Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Suat Köylüoğlu “Erciyes Üniversitesine bağlı Seyrani Kampüsümüz iki eğitim bloğunda meslek yüksekokulu ve Ziraat Fakültesi olarak eğitim vermektedir. Yaptırılan diğer üç blok ise eğitime hazır hale getirilmiştir. Bir bölgenin kültürel ticari ve buna benzer faaliyetlerin artış göstermesi üniversite ile başlar. Öyle yada böyle Âşık Seyrani Üniversitesinin kurulması için var gücümüzle çalışacağız. Üniversite ile ilgili her türlü katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum “ dedi.

Develi Belediye Başkanı ve Seyrani Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cabbar konuşmasında “Konu Develi olunca hafta sonu dahi olsa bu tatil gününde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Bizler göreve geldiğimiz andan itibaren her yapılan işlerde Develi sevdasıyla hareket ettik. Toplumların bölgenin ve ilçelerin Gelişmesinde Eğitim konusu yadsınamaz bir gerçek. Develi ekonomine büyük katkı sağlayacak olan Âşık Seyrani Üniversitesi olması yolunda Develi Belediyesi olarak her zaman destek olma yolunda hazırız. Şuan 3 adet blok eğitime hazır durumda bekliyor. Hayırseverlerimize vermiş oldukları destekten dolayı çok teşekkür ediyorum ” diye konuştu.

Ak Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu ise “Ben her zaman Kayseri milletvekili seçildikten sonra hiçbir partiliyi ayırt etmedim. Önemli olan insanlarımızı kazanmak insanları kaybetmek çok kolaydır. Develi Seyrani Üniversitesi olması yolunda bütün hayırseverlerimizin vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Vekil Dedeoğlu yaptırılan eğitim blokları ile ilgili bilgiler verdikten sonra, program katılımcıların toplu halde fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.