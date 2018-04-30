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Devlet Bahçeli 11'inci klasik otomobilini aldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 08:57 | Son Güncelleme

Klasik otomobil tutkunu olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, garajına 73 model bir Mercedes daha ekledi. Ankara sokaklarını Ferdi Tayfur dinleyerek turladığını anlatan MHP lideri, “Aheste gidiyoruz. Aheste gidince de çok toz atılmıyor” dedi.

Devlet Bahçeli 11'inci klasik otomobilini aldı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, garajındaki klasik araba sayısını 11'e çıkardı. Eski otomobillere tutkusuyla bilinen Bahçeli, son olarak İstanbul'dan aldığı tek kapılı bir Mercedes spor arabayı koleksiyonuna dahil etti. MHP Genel Merkezi'nde gazetecilerle buluşmasında günlük yaşamına ilişkin bazı detaylar paylaşan Bahçeli, yeni aldığı 73 model Mercedes'i, "O tür arabalar İstanbul'da oluyor. Kırmızı, sarı arasında bir renk. Kibar duruşu olan bir araba" sözleriyle tarif etti.

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FERDİ TAYFUR DİNLİYOR

MHP Genel Merkezi'nin garajında duran araçlarıyla hafta sonları Ferdi Tayfur dinleyerek Başkent sokaklarında gezdiğini kaydeden Bahçeli, "Aheste gidiyoruz. Aheste gidince de çok toz atılmıyor" dedi. Arabaların çok maliyeti olmadığını ifade eden Bahçeli, "73-74 modeller. Adamlar usanmış. Satalım da nasıl satarsak satalım derdinde. Sanayiye götürüyorsunuz. Sağına soluna bakıyorlar, 'araba yürür' diyorlar" diye konuştu.

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Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, klasik araba piyasasını yükselttiği esprisini yapan Bahçeli, "Nasıl olsa bir alıcısı var. 'Bir tane araba var. Sayın Bahçeli görse nasıl olur?' diyenler oluyor. Satıcılara benim alacağımı önce belli etmiyoruz, parayı öderken söylüyoruz" sözleriyle de klasik otomobil alma taktiğini gazetecilerle paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP mercedes otomobil

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bırak şu araba işlerini partiyle ilgilen biraz
Ne yapsın garibim çokul yok çocuk yok aşkı sevgiyi bunlarda buluyor cah bahçeli vah arabsların gibi sen tarih oldun haberin yok.
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