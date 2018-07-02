Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı'yı ziyaretiyle ilgili ilk kez konuştu, HSK'ya tepki gösterdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ın görevden alınmasından kısa süre sonra gelen twitter mesajlarında Bahçeli, HSK'ya tepki gösterirken, Alaattin ÇAkıcı'ya bir kez daha sahip çıktı.

İşte Bahçeli'nin açıklamaları:

"ÜLKÜDAŞIMIZA VEFA GÖSTERMEMİZ DOĞALDIR"

Vefa, bizim için yalnızca İstanbul’daki bir semtin veya bir faninin adı değildir. Vefa adam olmaktır, ahlaklı olmaktır, mertliktir, iman ve vicdan alametidir. Dava ve ülkü arkadaşlarımıza karşı bitmeyecek bir vefamız, eksilmeyecek bir muhabbetimiz vardır.

Değerli dava arkadaşım Alaattin Çakıcı uzun süredir Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hakkında verilmiş cezasını çekmektedir. Kendisi hem ülkü hem de ülke sevdalısıdır. Bizim taş duvarlar ardında bulunan bir ülküdaşımıza vefa göstermemiz kadar doğal bir şey de yoktur.

"SAYIN ÇAKICI'NIN PEK ÇOK HASTALIĞI VAR"

Sayın Çakıcı’nın pek çok hastalığı vardır ve tedavisi de Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde sürmektedir. Sağlık durumuyla ilgili medyaya çok sayıda iddia da yansımaktadır. Öncelikle durumunun netleştirilmesi şarttır, acildir.