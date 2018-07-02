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Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı'yı ziyaretiyle ilgili ilk kez konuştu, HSK'ya tepki gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 21:13 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı'yı cezaevinde ziyaretiyle ilgili ilk kez uzun bir açıklama yaptı. Çakıcı'ya yine sahip çıkan Bahçeli, twitter'daki açıklamalarında Çakıcının bulunduğu cezaevinin bağlı olduğu Kırıkkale Başsavcısı'nın görevden alınması nedeniyle de HSK'ya tepki gösterdi.

Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı'yı ziyaretiyle ilgili ilk kez konuştu, HSK'ya tepki gösterdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ın görevden alınmasından kısa süre sonra gelen twitter mesajlarında Bahçeli, HSK'ya tepki gösterirken, Alaattin ÇAkıcı'ya bir kez daha sahip çıktı.

İşte Bahçeli'nin açıklamaları:

"ÜLKÜDAŞIMIZA VEFA GÖSTERMEMİZ DOĞALDIR"

Vefa, bizim için yalnızca İstanbul’daki bir semtin veya bir faninin adı değildir. Vefa adam olmaktır, ahlaklı olmaktır, mertliktir, iman ve vicdan alametidir. Dava ve ülkü arkadaşlarımıza karşı bitmeyecek bir vefamız, eksilmeyecek bir muhabbetimiz vardır.

Değerli dava arkadaşım Alaattin Çakıcı uzun süredir Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hakkında verilmiş cezasını çekmektedir. Kendisi hem ülkü hem de ülke sevdalısıdır. Bizim taş duvarlar ardında bulunan bir ülküdaşımıza vefa göstermemiz kadar doğal bir şey de yoktur.

"SAYIN ÇAKICI'NIN PEK ÇOK HASTALIĞI VAR"

Sayın Çakıcı’nın pek çok hastalığı vardır ve tedavisi de Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde sürmektedir. Sağlık durumuyla ilgili medyaya çok sayıda iddia da yansımaktadır. Öncelikle durumunun netleştirilmesi şarttır, acildir.

Bizim hem kader mahkûmu hem de sağlık sorunları yaşayan bir ülküdaşımızı kanuni izinler alındıktan sonra bulunduğu yerde ziyaret etmemiz insani, İslami ve vicdani bir sorumluluktur. Yaptığımız budur, hatta yeri gelirse yine yapacağımız dava görevi de bu olacaktır.

"HSK'NIN AÇIKLAMASI YANLIŞ VE İZAHA MUHTAÇ"

Sayın Çakıcı’yı ziyaret etmemiz elbette bazı tartışmalara yol açmıştır. Bunu anlayış ve saygıyla karşılıyorum. Ancak bir ülküdaşımızdan vazgeçmemizi de hiç kimse beklememelidir. Cezaevi psikolojisini herkesin objektif şekilde idrak etmesi samimi temennimdir.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Erdoğan Bayrakdar’ın bugün görevinden alınarak Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na atanması HSK Birinci Dairesi’nin tasarrufudur. Fakat bu idari tasarrufun Sayın Çakıcı’yı ziyaretimizle ilişkilendirilmesi kuşkusuz yanlıştır, izaha muhtaçtır.

"BU DURUMUN TELAFİ EDİLMESİ BEKLENTİMİZDİR"

Teröristler ziyaret edilirken, buna izin verenler görevlerinin başındayken, her kamu görevlisi, her sorumluluk sahibi şahıs tutarlılık ve samimiyet içinde hareket edecek erdemi doğal olarak göstermelidir. İnancım odur ki, göstereceklerdir.

Bize göre Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı görevini eksiksiz yapmıştır. Konuyla ilgili iltimas, kayırma, hukuk ihlali, etik ve ahlak dışı bir durum da söz konusu değildir. Her şey normal prosedüründe gerçekleşmiştir. Hata yoktur, kusur yoktur, kast zaten yoktur.

Sayın Başsavcı’nın görevden alınmasının arkasında yatan asıl gerçek ve gerekçenin bizim ziyaretimizle ilgisi olmadığına inanmak istediğimi özellikle belirtmek istiyorum. Bu durumun vuzuha ermesi, tavzih ve telafi edilmesi arzum ve beklentimdir.

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