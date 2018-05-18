DEVLET BAHÇELİ DE YENİKAPI'DA-1

Haber-Kamera: İstanbul DHA
Yenikapı'da düzenlenecek "Kudüs Mitingi"ne katılacak liderler alana geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan'ı taşıyan heliktopter alana inerken Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve konuk liderler sahnede kalabalığı selamladı.
Görüntü Dökümü:
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-Helikopterin inişi
-Erdoğan'ın görüntüsü
-Yıldırım, Bahçeli'nin kürsüdeki görüntüsü
-Detaylar
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