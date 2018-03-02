Devlet Bahçeli'den çok sert Afrin mesajları!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Afrin’de Türkiye Cumhuriyeti’nin istiklali savunulmaktadır. Afrin’de milli onurumuz, milli güvenliğimiz, egemenlik haklarımız müdafaa edilmektedir. Unutulmamalıdır ki beka için, bayrak için, mukaddes ve mukadderat için şehadet şerbetinden içmeye kalbi vatan sevgisiyle çarpan herkes, hepimiz varız, kuşku yok hazırız."

"İnanıyorum ki Afrin sokak sokak, ev ev temizlenecek, teröristlerin nefesi kesilip belleri kırılacaktır."

"Doğu Guta’da ilan edilen ateşkesin Afrin’i de kapsadığını iddia etmek PKK ağzı, YPG dili, savrulma halidir."