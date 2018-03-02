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Devlet Bahçeli'den çok sert Afrin mesajları!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 15:39 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtına yönelik açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'den çok sert Afrin mesajları!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Afrin’de Türkiye Cumhuriyeti’nin istiklali savunulmaktadır. Afrin’de milli onurumuz, milli güvenliğimiz, egemenlik haklarımız müdafaa edilmektedir. Unutulmamalıdır ki beka için, bayrak için, mukaddes ve mukadderat için şehadet şerbetinden içmeye kalbi vatan sevgisiyle çarpan herkes, hepimiz varız, kuşku yok hazırız."

"İnanıyorum ki Afrin sokak sokak, ev ev temizlenecek, teröristlerin nefesi kesilip belleri kırılacaktır."

"Doğu Guta’da ilan edilen ateşkesin Afrin’i de kapsadığını iddia etmek PKK ağzı, YPG dili, savrulma halidir."

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Devlet Bahçeli MHP Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı PYD TSK PKK ABD

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
AHLAKSIZ DÖNEK..
@ileridemokrasim dönek senin gibi hıyarlara derler haddine mi seninDevlet bahçeliye laf etmek ulan ahlaksızlar chp ve hdp gider teröristlerle beraber olur ağzınızı açamazsınız skayın sizin ileri demokrasinize man kafalar
@ileridemokrasim "ÖSO nun TSK nın yanında ne işi var..TSKbu işi tekbaşına yapsın" diyenler ve Mehmetcikle Omuz omuza savaşan ÖSO ya "Terörist" diyen Alçak İYİ Trolleri Ve "Desteğini esirgemeyen" PKK sempatizanları; Gelen Her Şehid Haberinde ALÇAKLIKTA Birbirleriyle Yarışmaya başladılar yine lafa başlarkende "_Benim Mehmedim Orda Şehid olurken" demeyide Unutmazlar ULAN SİZİN ORDA MEHMEDİNİZ YOK! SİZİN MEHMEDİNİZ HİÇ OLMADI bunu zaten kendiniz _"Bize ne ,Siz gidin" ve "_Önce Falanca gitsinde görelim " diyerek İTİRAF ETTİNİZ SİZ ORDA YOKSUNUZ! Rahat olun VATANHAİNLERİ siz oraya Gitmeyeceksini
sen sus tayyibin yamağı akepenin baston değneği sen otur koltuğunda akepeye biad et başka bişey yapma
@jomba bu adama laf eden alçaktır chp ve hdp nin başbakanlık taleplerini dahi geri çevirmiş bir adam bu ahlaksızlık yapmayın haddinize değil
@moland Yeğennnn senin toz konduramadığın bahçeli değil mi BAŞBUĞUN emaneti olan ERCİYES KURULTAYINI kaldıran...Hem BAŞBUĞ, BAŞBUĞ diye bitaraflarınızı yırtacaksınız hem de BAŞBUĞUN emanetini kaldıran adamın peşinde koşacak akape yi akape lilerden çok savunacaksınız....Sen ya alape trolüsün yada ülkede olanlardan bi haber zavallısın... Ayrıca TÜRK ASKERİ şu anda afrin de akape nin 29 EKİM 2014 te TÜRKİYE üzerinden Suriye ye geçirdiği pyd,ypg ve pkk ile savaşıyor...
Her Türk askeri şehit olmak ister.Hedef şehit olmak değil vatan için sağ kalmaktır.
PYD lideri salih müslim saraylarda ağırlayanlar işbirlikçi hainlere TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜĞU boluculuk sayan PAPACILARA baston olmuşsun simdi oturduğu yerden tavit atıyor.. hani 82 kerkük 83 musul ne öldü bırak hamaseti sen merdivenleri elinden tutmadan çıkamıyorsun!!
@mah6bsddn4 siz de pkk nın ypg nin amerikanın köpeği olmussunuz bundan haberiniz yok tabi denyolar.
Allah'ım vatan hainlerine içerde ve dışarda fırsat verme. Askerimizi ve polisimizi muhafaza eyle ve muzaffer eyle.
Eylemsiz Doçent yine konuşuyor, kes sesini bari bu zamanda sus.
@haci_esmer_2016 k.k. baban mı konuşsun ?
Ne duruyorsunuz gitsenize askerimizin ön saflarına geçip de savaşsanıza. Kürsülerden meydanlardan atıp tutmak ile olmuyor o işler . Kaldı ki çocuklarımız kendi vatanı içinde değil burada beslediğimiz yan gel yatanların onlar gitsin temizlesin ülkelerini terörden. Sizlerin tuzunuz kuru olan halkın çocuklarına oluyor ...
Önce ortağına söyle çürük bilo ABD vatandaşlığından askerlik yapmayan buro bedelli damat ferit gitsin KI bir daha şehide kelle apoşa sayın sitemesin...
Sonuna kadar Akp - MHP ortaklığı diğer bozuklar alayınız anlaşın gelin bu ülke müslüman muhafazakar ve de milli
@celikmaz hadı ordan be cakal düne kadar bırbırınızı yıyodunuz cakallar sızı
Biri şunun ağzının ortasına terlikle vursun ya. Ön safda gidecektin ya bir kerede örnek ol be adam. Kuru gürültüden başka bişey değilsin boş siyaset ayağı.
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