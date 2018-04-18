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Bahçeli'nin olay videosu! 14 günde iki farklı seçim açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 11:26 | Son Güncelleme

Dünkü MHP Grup Toplantısında "Kasım 2019'u beklemek mümkün değildir. 3 Kasım 2019'a kadar ulaşmak her dakika zorlaşmaktadır" diye erken seçim çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 2 hafta önce yaptığı grup konuşmasında ise seçimler için "Zamanında yapılması gerekir" dediği ortaya çıktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada erken seçim çağrısında bulundu. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi henüz tam devreye girmedi. Türkiye’nin 3 Kasım 2019’a kadar dayanması kolay değildir. 3 Kasım 2019’u beklemek mümkün değildir. 3 Kasım 2019’a kadar ulaşmak her dakika zorlaşmaktadır.” diyen Bahçeli, 26 Ağustos 2018 günü erken seçime gidilmesini önerdi.

17 NİSAN 2018: ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPTI

Ankara kulislerini hareketlendiren konuşmasında Bahçeli, şunları kaydetti:

“Önümüzde 2 seçim vardır. Ya normal tarihi beklenecek. Ya da milli mecburiyetten dolayı seçimleri erkene çekilecektir. Bilinmelidir ki, gerekli uyum yasalarının çıkarılmasının ardından MHP seçimlerin erkene alınmasından yana takdirini kullanmaktadır. Teklifimiz şudur; 26 Ağustos 2018 günü Türk milleti yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem cumhurbaşkanını hem de milletvekili genel seçimiyle Türkiye düşmanlarına gereken dersi vermesi en makul, en demokratik, en akılcı yoldur. Seçimse isteğiniz hodri meydan. Sandık er meydanıdır, mertliğin kaynağıdır. Biz meydandan kaçmadık. Türkiye’ye pusu kuranları pususunda boğalım. Tercih büyük Türk Milleti’ne aittir. Ne istiyorsak Türk Milleti içindir. Ne amaçlıyorsak Türk Milleti’nin lehinedir” şeklinde konuştu.

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3 NİSAN 2018: ‘SEÇİM ZAMANINDA YAPILMALI’ DEDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, MHP liderinin son çıkışı akıllara, sadece 2 hafta önce, 3 Nisan 2018 tarihli grup toplantısında yaptığı konuşmayı getirdi. Bahçeli bu konuşmasında konuşmada ise ‘Seçimlerin zamanında yapılması gerekir’ demişti.

İşte Bahçeli’nin 3 Nisan 2018 tarihli MHP grup toplantısında yaptığı konuşmadan ilgili bölüm:

"Sayın Kılıçdaroğlu sanal, yalan ve talan ittifak görüşmeleriyle ilgili mesaisini yoğunlaştırmışken, çevresindeki dümencileri, şeytana bile pabucu ters giydirmeye çalışan hamakat ehlini, tavsiyem gözden ve gözetimden kaçırmasın.İşte bunların oyunlarını Cumhur İttifakı hepten bozacaktır. Doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türk vatandaşları, kökeni, yöresi ve anasının dili ne olursa olsun cumhurun tüm aziz fertleri güç birliği, hedef birlikteliği yapacaklardır. Zamanında yapılan, yapılması gereken seçimlerle Türkiye nefes alacak, önünü görecektir. Cumhur İttifakı; Pensilvanya'da yazılıp, İmralı'da onaylanan hain senaryoyu CHP'nin de içinde bulunduğu kervanın başına külah diye geçirecek, kepazelikleriyle baş başa bırakacaktır. Bir züğürt tesellisidir; zelzeleyi gören, yangına razı gelirmiş. Biz ne zelzeleden, ne yangından, ne de fırtınadan korkmadık, korkmayacağız, Cumhuriyet'in irfanına, cumhurun iradesine can pahasına sahip çıktık, yine çıkacağız"

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