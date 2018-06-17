MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, 24 Haziran seçimlerinin önemine ilişkin, "Bu seçim Türk düşmanlarıyla, Türkiye'yi ayağa kaldırmaya çalışanlar, milli duruş sergileyenler arasında bir seçim olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 24 Haziran'da önemli bir seçime gittiğine değinerek, "Bu seçimi sıradan bir seçim olarak görmemeliyiz. Bu seçim Türkiye'nin dört bir tarafı kuşatıldığı bir ortamda 7 düvele karşı mücadele verirken milletimizin çıkışı olacaktır. Bu seçim Türk düşmanlarıyla, Türkiye'yi ayağa kaldırmaya çalışanlar, milli duruş sergileyenler arasında bir seçim olacaktır. Bu yüzden biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu seçimi çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Önceliklerinin ülke menfaatleri olduğunu belirten Usta, açıklamasında şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye meseleleri karşısında hiçbir zaman siyasi çıkarla hareket etmedi. Milliyetçi Hareket Partisi ve onun lideri Devlet Bahçeli hep dimdik durdu. Hep vatana sahip çıktı. 15 Temmuz'da bu ülke, bu devlet, bu millet uçurumdan sürüklenmek istenirken tutup çıkartan kişi ve lider Devlet Bahçeli'dir bunu görmemiz lazım. Ülke meselelerinde Türkiye ne zaman bunalıma girse hep inisiyatif alıyoruz. Türkiye ne zaman sıkışsa, ne zaman bunalıma girse hep inisiyatif almış bir siyasi partiyiz. Başörtüsü konusunda, 15 Temmuz'da, Yenikapı ruhunda, 16 Nisan referandumunda hep devletine ve milletine sahip çıkmıştır. Kısa dönem siyaset peşinde koşan olmadık. Milletimizin çıkarı neyse hep onu düşündük. Söz konusu vatan ise gerisi hep teferruattır dedik."

