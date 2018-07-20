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Devlet Bahçeli'nin klibindeki şarkının adı ne? Bahçeli'nin klibindeki şarkıyı kim söylüyor? Yaprak Sayar kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 22:28 | Son Güncelleme

MHP'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan klibi izleyenler söylenen şarkı ve şarkıcıyı merak etmeye başladı. Klipte Şarkıcı Yaprak Sayar'ın 'Lütfen' isimli şarkısı eşliğinde araba kullanan Bahçeli, klasik arabası ile birlikte şarkı eşliğinde görülüyordu. Peki Yaprak Sayar kimdir?

Devlet Bahçeli'nin klibindeki şarkının adı ne? Bahçeli'nin klibindeki şarkıyı kim söylüyor? Yaprak Sayar kimdir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin MHP'nin sosyal medya hesabından yayınlanan klibi ile birlikte merakları üzerine toplayan sanatçı ve şarkının adı merak konusu oldu. Klipte Şarkıcı Yaprak Sayar'ın 'Lütfen' isimli şarkısı eşliğinde araba kullanan Bahçeli, klasik arabası ile birlikte şarkı eşliğinde görülüyordu.

YAPRAK SAYAR KİMDİR?

28 Aralık 1987’de Üsküdar’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini sırasıyla Üsküdar Paşakapısı İlköğretim Okulu, Şemsipaşa İlköğretim Okulu ve Burhan Felek Lisesi’nde tamamladı. 2004-2008 arasında Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde Amir Ateş ve Atilla Gündüz gibi hocalardan dersler aldı.

2004 yılında İstanbul Radyosu’nun açmış olduğu, Serap Mutlu Akbulut’un yönetimindeki TRT Gençlik Korosu’nun sınavlarını kazandı. 2005’te tam puan ile kazandığı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü’nden 2010 yılında mezun oldu.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDE YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNİ SÜRDÜRÜYOR

Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimini sürdürmektedir. 2008 yaz döneminde İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında Boğaziçi Solistleri projesinde yer aldı. Nazariyat , solfej ve repertuar dersleri aldığı ve yönetimindeki CRR Türk Müziği Topluluğu’nda görev yaptığı Doğan Dikmen’den birçok eser meşk etti.

2008 Aralık ayından beri Habertürk TV’de gazeteci Murat Bardakçı’nın hazırlayıp sunduğu Tarihin Arka Odası adlı programda solist olarak yer almaktadır.

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