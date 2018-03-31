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Devlet Bahçeli'nin masasındaki Cumhur ittifakı anketi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 11:11 | Son Güncelleme

Bir televizyon programına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, yaptırdıkları son ankette Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 60 seviyesinde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılan görüşmelerin ardından AK Partil ile MHP arasında Cumhur İttifakı'nın kurulmasında mutabık kalındı.

2019 yılında yapılacak seçimlere birlikte girmeye hazırlanan iki parti, bir yandan da kamuoyu yoklamaları yaptırmaya başladı.

İTTİFAK OYLARI YÜZDE 60

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ittifak oylarının yüzde 60'a ulaştığını açıklamasından sonra MHP'den bu rakamları doğrulayan açıklamalar geldi.

CNN Türk canlı yayınına konuk olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Cumhur İttifakı'nın oylarının yüzde 60 seviyesinde olduğunu ifade etti.

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Devlet Bahçeli MHP ak parti cumhur ittifakı Mustafa Kalaycı 2019 seçimi 2019 seçimleri

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
Zurriyetsiz hesap sormazsam namerdim diyordu ayetle alay eden makara yapan dinsizlere TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan PAPA çocuklarına ihaneti rüşveti hırsızlığı belgelilere BASTON oldu bu yüzden IYI partiyi desteklemek vatan borcudur.. Ne Mutlu Türküm Diyene! ..
helal sana mili ve yerli adam bu chpkk ve fetö itifakına karşı bu milet vatan diyecektir yüzde 70 bile çıka bilir mevzu vatansa gerisi teferruattır.
Elin güzel çalışıyor :)
@erdoganpolat34 Erdoğan fetocularla birlikte anılıyor bunumu demek istedin !!!!!!
bu da bomba yalan...
kim inanır buna Kadir İnanır inandırıcı gelmese de inanır sonuçta akil adam
cumhur oyumuzı sayın reis e vereceğiz ama AKP li yöneticilerden bıktık kendilerine kim olduklarını hatırlatacağız
Hayaller 60 gerçekler ?
He heee bizde inandık Ben bir MHP li olarak iYİ diyorum
haftasonuna yüzünüzde bir tebessümle başlamak gibisi yok XD
o kadar olsa bugun seçim yaparlar...
tabi tabi anketle secim kazanılsa seçime ne gerek var
KİM İNANIR desem vatandaş KADİR İNANIR dahi İNANMAAAAAAAZ diyor. MHP teşkilatlarından dahi oy verilmeyecek ÇAMUR İTTTİFAKI na İSRAİL için ÇALIŞAN İHANET ODAKLARINA NEDEN OY VERSİNLER. AKP ENTRİKALARINA,DAVA ARKADAŞLARINI SATAN DÜN SÖYLEDİKLERİNİ YALAYIP YUTAN BAHÇELİ BU SEÇİMDE BİTMİŞ OLACAKLAR İNŞAALLAH
YALANINI SEVEYIM HAHAHA
Aziz Nesin şimdi daha rahat uyuyordur.
baraj ittifakının oy oranının yuksek görulmemesı sızın ıcın ıyıdır yoksa akp genel bşknı sızı kapının onune bırakır
atma recep din kardeşiyiz
AÇ TAVUK KENDİNİ BUĞDAY AMBARINDA ZANNEDERMİŞ...
Keller körler bir birini ağırlar. 50 yi bile bulamıyorsunuz. Titriyorsunuz biriniz iktidarı kaybetmekten biriniz koltuğu kaybetmekten. Ama korkmayın ülkemin üzerine güneş doğuyor. Türkiye İYİ olacak....
hayel kurmak allahtan bedava yoksa nasıl mutlu olurlar. desenize bu saaten sonra mhp de oy çalacak sandıktan
% 9 yanılma payı olsa, % 51 ile yine de bu iş oluyor..
@akdenizli.2 o rüyadan uyandıracağız sizi üzgünüm :D
fetö yü geri çağırın,kumpas kursun birilerine yoksa siz bir hiçsiniz?? ?'? ?'? ?%?
o kadar çok yalan söyleniyorki bu haberlere kimse inanmıyor.
osuruktan teyyare selam söyle o yare,fetö kumpasları olmadan siz bir hiçsiniz aranızı bozmadan önce ne rahattınız elinizi sıcak sudan soğuk suya sokmadan fetönün ak beyinleri her türlü algı operasyonları ile zemin hazırlıyordu,öküz öldü ortaklık bitti şimdi kalakaldınız.?????????? ?'? ?'?
Yahu bu Meral her yerde parti il binası kiraladı ikramlar açılışlar gırla gidiyor hazineden parti yardımı da almıyor nereden geliyor bu değirmenin suyu? Hemen bozulmayın yoksa fetö den mi?
Ne güldüm ama ;)
umarım staj mağdurları içinde birşeyler yapar artık sözünü tutar
At yalanı seveyim inananı...
ayakta durucak halin yok bırak artık git siyaset yapıcak gücün kalmadı
hain İchpYhdpİ ittifakına birde saadedli İngiliz kemal eklenmiş allah her daim müslümanlara böyle ittifak ihsan eylesin
HAYAL GÖRÜYOR YAVRU KURT.........AÇIK KALMIŞ BİR TARAFLARI BELLİ Kİ:))))))))
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