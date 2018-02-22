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Devlet Bahçeli-Ozan Arif davasında para cezası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 12:20 | Son Güncelleme

Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sanatçı Arif Şirin'in 6 bin 80 lira adli para cezası ödemesine karar verdi.

Devlet Bahçeli-Ozan Arif davasında para cezası!

'Ozan Arif' olarak bilinen sanatçı Arif Şirin hakkında sosyal medyadan paylaştığı şiirle MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın karar duruşması, Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Tarafların avukatlarıyla temsil edildiği duruşmada, Şirin'in avukatı, müvekkilinin söz konusu şiiri Samsun'da yazdığını belirterek, mahkemeden yetkisizlik kararı istedi. Bahçeli'nin avukatı Yücel Bulut ise Samsun'da yazılmış olsa bile sosyal medyadan paylaşıldığını ve müvekkilinin şiiri Ankara'da gördüğünü, yargılama yerinin Ankara olması gerektiğini bildirdi.

"DEMEK Kİ ADRES YERİNİ BULMUŞ"

Bulut, sanığın, şiirde müvekkilinin ismini vermediğine yönelik beyanda bulunduğunu ancak katıldığı televizyon programında "Ben şiirde isim belirtmedim, demek ki adres yerini bulmuş." diyerek şiiri Bahçeli'ye yönelik yazdığını ikrar ettiğini söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunu sabit görerek, sanatçı Arif Şirin hakkında 6 bin 80 lira adli para cezasına hükmetti. Mahkeme, paranın ödenmemesi halinde cezanın hapse çevrileceğini de karara bağladı.

AA

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Devlet Bahçeli an Ankara Ozan Arif

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ozan Arif çok sevdiğimiz biriydi..oda kapıldı gitti çakma bir azınlığın peşine..olmadı Arif ağabey olmadı..
Bahçeli den bu beklenirdi. Bahçeli kimdir ? 2016 dan önceki konuşmalarına bakın 2017 den sonrakilere bakın nasıl bi karaktere sahip olduğunu kolayca anlarsınız
BÜYÜK İNSANSIN ARİF OZANIM...HEM VATAN SEVGİN BÜYÜK HEM İNSANLIĞIN. BAHÇELİ GİBİ BEŞ PARA ETMEYEN BİRİ İÇİN VERİLEN CEZA ÇOK AMA BAŞININ GÖZÜNÜN SADAKASI OLSUN...
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