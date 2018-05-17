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Devlet Bahçeli tahliyesini istemişti... Cezaevindeki Kürşat Yılmaz'dan mektup: Bugünden sonra ölünceye kadar tutulsam da önemi yok!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 10:54 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması talebine, Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz örneğiyle yanıt vermiş ve bu isimler için 100 bin imza toplanması durumunda, yine serbest bırakılmaları için bu cephenin kampanya başlatıp başlatmayacağını sormuştu. Konuyla ilgili olarak Devlet Bahçeli'ye mektup yazan Kürşat Yılmaz, "Bugünden sonra bilin ki tutsak tutulduğum cezaevlerinde beni ölünceye kadar tutsalar da önemi yoktur" dedi.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması talebine, Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz örneğiyle yanıt veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye cezaevinden mektup geldi. Konuyla ilgili MHP liderine mektup yazan Kürşat Yılmaz, "Bugünden sonra bilin ki tutsak tutulduğum cezaevlerinde beni ölünceye kadar tutsalar da önemi yoktur. Sonsuz teşekkür ve minnetlerimle" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçen hafta HDP'li Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması talebine Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz örneğiyle yanıt verip, bu isimler için 100 bin imza toplanması durumunda, yine serbest bırakılmaları için bu cephenin kampanya başlatıp başlatmayacağını sordu.

Ardından bu isimlerin hapiste olmalarının ne kadar adil ve adaletli olduğu soran Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı? Bu kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir" ifadesine yer verdi.

MHP lideri'nin bu açıklamasına duyarsız kalmayan Kürşat Yılmaz tutuklu bulunduğu Kandıra F Tipi Cezaevinden mektup yazarak teşekkür etti. Yılmaz'ın demir parmaklar arkasından yazıp vasisi Bursalı Tamer Taylan'a teslim edilmesini istediği 2 ayrı mektubunda MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ithafen söyledikleri dikkati çekti.

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"Bugünden sonra ölünceye kadar da tutsak tutsalar önemi yok"

Yazdığı ilk mektubunda "FETÖ' yapılanmasını çözüp 2007 yılının ocak ayında Türk milletine açıkladığı için bugün çoğu kaçak olan polis ve hakim kılıklı teröristler tarafından tutsak edildiğini" belirten Kürşat Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkmen Beyim ve sayın genel başkanım Devlet Bahçeli beyefendi sesimize ses kattı. Ülkü ve ülke sevdalısı olan davalarının gözü kara yiğitleri olarak değerli dostum ve arkadaşım Alaattin Çakıcı ve benim ismimi kullanarak bizleri onurlandırmışlardır. Bugüne kadar FETÖ kumpasıyla 14 yıldır tutsak olduğum bu cezaevinin artık tüm duvarları yıkıldı. Gökyüzü ile çiçek dolu kırlarıyla özgürlük ile aramda engel kalmadı. Bugünden sonra bilin ki tutsak tutulduğum cezaevlerinde beni ölünceye kadar tutsalar da önemi yoktur. Sürekli mafya liderliğini diline dolayanlara ve vatan hainlerine inat Devlet beyim mafya değil ülkü ve ülke sevdalıları kahraman gözü kara yiğitler olduğumuzu açıklamıştır. Sonsuz teşekkür ve minnetlerimle."

"FETÖ'nün yapısını ilk deşifre eden ben olduğum için buradayım"

Devlet Bahçeli'ye ithafen yazdığı ikinci mektupta da HDP'li Demirtaş ile aynı yerde bulunmaktan büyüt üzüntü duyduğunu ancak devlet düşmanlarına yarayacaksa genel af gibi bir beklentisinin bulunmadığını anlatan Yılmaz, "Milletimin uğruna, bu ülkü yolunda benim özgürlüğümün nokta kadar kıymeti yoktur" dedi. 'FETÖ'nün yapılanmasını ilk deşifre eden olduğu için cezaevinde olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Burada olsam dahi sesim dışarıdaki ülkü ve ülke sevdalılarınadır. Ey büyük Türk milleti Türkmen beyine omuz verin, arka çıkın. Büyük turan için, kızıl elma için, yedi düvele karşı yeni kurtuluş savaşımız için. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu ülkenin ve milletin kurtuluş reçetesidir. Filistin'in, Kudüs'ün kurtuluşudur. İpek yolunun yeniden varoluşudur. Tanrı dağlarının Hira dağına, Aral'ın Van Gölü'ne sırt vermesidir."

Kürşat Yılmaz kimdir?

12 Eylül Darbesi öncesinde Ülkücü Gençler Derneği'nde (ÜGD) yetkili kişilerden olan Kürşat Yılmaz, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Kalemi’nde çalışan polis memuresi Tülay Çetin‘le evlenmesiyle tekrar adını duyurdu.

Yine kısa bir süre sonra ismi iki cinayete karıştı ve cezaevinde bulunduğu dönemde özel izinle evlenen Yılmaz’ın adı ilk olarak 'Banker Kastelli' olarak bilinen Cevher Özden’i vurma olayında gündeme geldi. 17 Nisan 1999'da Türkiye’ye iade edilen ve Kartal Özel Tip Kapalı Cezaevi’ne konulan Yılmaz, 15 Temmuz 1999'da Kuşadası eski Belediye Başkanı Lütfi Suyolcu’yu öldüren tetikçi Fırat Erdoğan’ı azmettirdiği gerekçesiyle suç ortağı Yavuz Kaşıkçı’yla birlikte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Devlet Bahçeli kürşat yılmaz Selahattin Demirtaş HDP Alaattin Çakıcı MHP

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
delillerle ve şahitlerle kanıtlanmış cinayet suçları var. Bahçeli bu katili savunacak kadar neden düştü ki ayak altına
Bu adamlar imza toplayıp aday olsalar, Erdoğan, Bahçeli'yle ittifaka devam etmezdi.
Alattin çakıcıya af verilip çıkarılırsa, yeminle bende her suçu işlerim. adaleti kendimiz sağlarız. erdoğan seçimde kaybettin bu sefer. zaten mhpyi yanına alarak büyük hata yaptın bence. kürt oylarını da çoğunu kaybettin. seloyu tutukladın ayrıca. be senin aleyhine oldu bilmeni isterim.
sen mi adaleti kendin uygulayacaksin hadi ordan!
hayatın pamuk şeker gibiymiş kardeş, neden dışarı salmıyorlar hayret :)
Mafya bile olamazsınız satılmış tetikçiler
Af maf yok. Herkes suçunun cezasını çekecek. Geçmiş afları biliyoruz,adam dışarı çıktığı gün gidip birilerini öldürüyor. İntikam alıyor.
vatan için her yol mubahtır, kahbelere satılmışlara inat serbest kalmalı temizlik yapmışlar sonuçda
@emreemre816 vatanı kurtarmak kendi karısını başkasına öldürten adamlara ve senin gibi geri zekalılara kaldıysa zaten vatan diye bişey kalmamış demektir
mhp mafya yakışıyor bir birlerine kankalar bu ülke sizlerden utanıyor
mafya bozuntusu haber olmuş
çek senet tahsilatcısı oldu ülkücü yiğit
MHP aday gösterseymiş keşke 100 bin imzayla
çakallarla dans başlamış..
işte bunlara sempati duyan insanlara ulaşmak amaç. Bakın çakıcıda, yılmazda mhpye oy verin diyor resmen içerden. düne kadar tayyibe demediğini bırakmayan çakıcı bugün nedense cumhur ittifakının yandaşçısı oldu. hakkımızda hayırlısı olsun
apoyu astırmayan ahmet türk ü kurtaran apo ile oyun kuran rte ile bir olan kim?at izi it izi değil apo dan daha zararlıların müslüman ve türk görünümü ile içimize sokulup siyasetin tepesi ayar edilerek ortadoğuda ülkemizde her türlü çıkar işbirliğinin kurulması rant meselesi.BU HESAP SORULACAK ADİL ŞEKİLDE ALAYINIZA.sakın ülkücüleri islamı solu sağı karıştırmayın KİM NE ETTİYSE ADİL ŞEKİLDE YARGILANSIN
Işte delikanlının. vatani ve milleti için neler yapacağının teminati
itin koyunun oyuyla gelen yönetimin getirisi itlik ve koyunluk olur
Merak ediyorum suçları ispatlanmış katillere 100bin imza verecek kadar vicdanları körermiş insanlar varmı ? Çıkınca vatan millet adına (çek senet alacak verecek ,haraç ,intikam) yine cinayetler işleyecekler ... bırakın içeride çürüsünler hiç acımıyorum af yok...
BAHÇELİNİN SIKINTISI BUYMUŞ DEMEK Kİ...
Selahattin Demirtaş şu anda hala hüküm giymemiş tutuklu. örnek verdiği mafya liderleri hüküm giymiş cezaları kesinleşmiş, aday bile olamazlar. Bahçeli bu kadar cahil bir kişiymiş bu farkı bile göremiyor. Türkiye yi yönetmeye talip oluyor.
katiller affedilirse her kes işini kendisi halleder.devlete ve mahkemeye gerek kalmaz.Devlet,devleti çökertmek istiyor.olacak iş değil,rezalet.Birde kahraman havalarında.
Cinayetlerini, suçlarını devletin adını kullanıp bayrağın arkasına saklamaya çalışan mafya bozuntuları. Siz o bayrağa kurban olun
BU NASIL BİR İŞ BÖYLE KİŞİ BAŞI 100.000 İMZA TOPLAYALIM KATİLLERİ VE HAİNLERİ SERBEST BIRAKALIM BU ÜLKEYİ BÖYLEMİ YÖNETİYORUZ ARTIK. BAHÇELİ BEYİN CANI SIKILIYOR AF ÇIKARALIM CANI SIKILIYOR KÜRŞAT YILMAZI ÇIKARALIM VAY ÜLKENİN HALİNE VAAY.
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