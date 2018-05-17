Devlet Bahçeli tahliyesini istemişti... Cezaevindeki Kürşat Yılmaz'dan mektup: Bugünden sonra ölünceye kadar tutulsam da önemi yok!

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması talebine, Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz örneğiyle yanıt veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye cezaevinden mektup geldi. Konuyla ilgili MHP liderine mektup yazan Kürşat Yılmaz, "Bugünden sonra bilin ki tutsak tutulduğum cezaevlerinde beni ölünceye kadar tutsalar da önemi yoktur. Sonsuz teşekkür ve minnetlerimle" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçen hafta HDP'li Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması talebine Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz örneğiyle yanıt verip, bu isimler için 100 bin imza toplanması durumunda, yine serbest bırakılmaları için bu cephenin kampanya başlatıp başlatmayacağını sordu.

Ardından bu isimlerin hapiste olmalarının ne kadar adil ve adaletli olduğu soran Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı? Bu kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir" ifadesine yer verdi.