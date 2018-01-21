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Devlet Bahçeli: Ya Afrin yıkılsın, ya teröristler yakılsın

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 12:28 | Son Güncelleme 3 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da basın toplantısı düzenledi. Bahçeli, "Ya Afrin yıkılsın, ya teröristler yakılsın. Bilinsin ki Kerkük'e 5 bin bozkurtla gidecek kadar gemileri yakan ülkücü hareket ihtiyaç hasıl olursa binlerce gönüllüsü ile Afrin'in boğazına çökecektir. Yetmedi Münbiç'e gök gürlemesini andıran imanla sel gibi akacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısının kapanış oturumunda açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Hiç kimse davadan büyük, üstün değildir. İşlerine geldi mi çıkarlarına uydu mu her yapılanı güzel ve doğru bulanlar, tam tersi durumda her şey berbat diyenler, inanç ve itibar yoksunlarıdır. Bunlarla işimiz yoktur, yolumuz ayrılmıştır.

AFRİN AÇIKLAMASI

2 gün evvel ABD'nin 1000'e yakın PKK'lı haini Tel Abyad'a naklettiği haberi düşmüştür. Suriye'nin kuzeyindeki ağır sorunların müsebbibi ABD'dir. Kanlı müttefikler ise ABD, PYD, PKK'dan müteşekkildir.

Afrin tasallutla abulak altına alınmıştır. Ülkemize yönelen tehditleri en aza indirmek amacıyla tesis edilecek hilal şeklindeki güvenlik kuşağı bir an önce sağlanmalı ve icra edilmelidir. Gelişmeler karşısında ne kadar isabetli tespitler yaptığımız kabul edilecektir. Türkiye şu anda sınırlarımızın diğer yakasından kaynaklanan muazzam bir tehdit dalgasındadır.

Arrin'de terör devletinin provaları yapılmaktadır. Amanos Dağları Afrin'e açılan penceredir. Hain ve kanlı eylemlerini gerçekleştirmişlerdir. Afrin'de Ankara'nın kuyusu kazılmıştır. Halep'in bu ilçesi terörizmin esaretinden kurtarılırsa Suriye'nin kuzeyinde hainlerin barınma ihtimali kalmayacaktır.

Cumhurbaşkanı Kütahya'da Afrin operasyonunun başladığını ilan etmiştir. Zeytin Dalı isimli askeri harekat yıldırım gibi hainlerin tepesine inmiş ve icra edilmiştir. Türk jetleri meşru müdafaa sınırları içinde 7 ayrı bölgedeki hedefleri teker teker yok etmiştir. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak, Artık söz bitmiş hareket aşamasına geçilmiştir. 108 hedef başarı ile imha edilmiştir. Sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiş gösterilmeye de devam etmiştir. Artık terör örgütü PYD-PKK'ya Afrin'in tabur, Münbiç'in mezar olması sonuna kadar deseteklediğimiz milli hedeftir.

"AFRİN YIKILSIN, TERÖRİSTLER YAKILSIN"

Bunun başka yolu kalmamıştır. Ya Afrin yıkılsın, ya teröristler yakılsın. Bilinsin ki Kerkük'e 5 bin bozkurtla gidecek kadar gemileri yakan ülkücü hareket ihtiyaç hasıl olursa binlerce gönüllüsü ile Afrin'in boğazına çökecektir. Yetmedi Münbiç'e gök gürlemesini andıran imanla sel gibi akacaktır. Gözümüz karadır, zira mevzubahis vatandır. Kahraman Mehmetçik yalnız değildir. Hükümet yalnız değildir, MHP yanındadır. Enerji kaynaklarının denetim ve kontrolü de suyun altında bekletilen gündem başlıkları arasındadır.

Bu durum uluslararası hukuka göre suçtur. BM Sözcüsü kademe kademe büyüyen milli endişelere acaba ne diyecektir. Hükümet haklı olarak kamuoyunu hazırlamıştır. Ülkemizin uluslararası hukuktan doğan hakları paylaşılmıştır.

Türkiye tüm dünyanı dikkatini Afrin'e çekmeyi başarmıştır. ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'nin kaygılarına kulak verdiklerini açıklamak durumunda kalmıştır. Madem yakın işbirliği diyorsunuz o zaman ne arıyorsunuz Suriye'de. Ayağımıza dolaşmayın başka bir şey istemeyiz. Hem Türkiye ile stratejik ortak olup hem de PYD-PKK-YPG ile ortaklık kurmak cinayet, ihanettir. Türk milleti bu tuzağa düşmez, bu zehri yemez. Bu ülkenin Suriye'den çekilme ihtimali şimdilik yoktur. İran'ın kuzey hattı planına itiraz edenler, terörün Suriye'nin kuzeyden sürdürmek istediği vandallığı hangi mazeretle desteklemektedir. Bu ahlaksızlık değil midir?

"AFRİN, DARMADAĞIN EDİLECEKTİR"

ABD verdiği hiçbir sözde durmamıştır. En son olarak sözde Kuzey Ordusu'nu kurmaya kalkarak bardağı taşırmıştır. Türkiye'nin teröristleri yakaladıkları yerde imha etmesi ertelenemez bir görevdir. İnancım odur ki Afrin, darmadağın edilecektir. Bundan kaçış, kurtuluş yoktur.

Afrin operasyonu gündeme gelince CHP'nin genel başkanı ve yöneticilerini öfke sarmıştır. Herhalde 1920'li yıllarda yaşasaydı yine diplomasi diyecek, yine çakacak, yine maskesi düşecekti. CHP Genel Başkanı'nın PYD-PKK hoşgörüsü basbaya zillettir, alnına sıçrayan bir kara lekedir. Gayri milli siyaset budur. Dalından kopan, kökünden savrulan CHP'nin hız ve yönünü bundan böyle Türkiye düşmanlarının estireceği düşman belirleyecektir. Gazi Mustafa Kemal'in mirasına kurt düşürülmüştür.

Kefenle karşılayan arkadaşlarını gönder diyor. CHP Genel Başkanı konuşur da yedekleri durur mu? HDP operasyona karşı çıkarken, İP'liler de "Operasyona bu kadar heveslisiniz, kendi çocuklarınızı gönderin" demiştir. Alın birini vurun öbürüne. Bir madalyonun iki yüzü gibiler. Bunlar milletimize öylesine yabancıdır ki, bağımsızlık için 80 milyonun aynı anda kefen giyecek kadar bayrak sevdasına sahip olduğunu bilmeyecek kadar da cahildirler.

CHP'li Tezcan'dan Afrin harekatı açıklaması: Millet olarak askasındayız, destekliyoruz
Başbakan Yıldırım: Afrin’de 8-10 bin civarında bir terörist var
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Anahtar Kelimeler:
MHP Devlet Bahçeli Kızılcahamam

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Okuyucu Yorumları 66 yorum
Helal olsun sana Devlet Bahçeli
Savaşta gençler ölürken işe yaramaz sözde devlet adamları boş boş konuşuyor gidip savaşın o zaman çocuklarınızı gönderin onlar savaşıp ölürlerse bizde vatan sağ olsun deriz.
ne komik adam, kamera şakası gibi
yaf hee hee
Syn Bahçeli Kerküke 5 bin ülkücü gonderdiniz Afrine Kaç Binn Ülkücü göndereceksiniz?
adam denince akla gelen isimsin
helal sana bahçeli sende reis gibi dik durdun tbrkler sana
insan öldürmek o kadar kolaydır bahceli için. 2 kelime yan yana getiremiyor kalkmıs erkeklik yapıyor
şu ülkücülerini albi gez gel bakalım peşinden gelen olacakmı yoksa kendini kandırırsın sahi ne zaman akapenin sözcüsü oldun atandınmı kendinmi bu kararı aldın azar işitme birde
MHP bu ülkenin sigortasıdır.mhp olduğu yerde hain barınamaz..o yüzden hainler mhp den pek hoşlanmaz.
helal olsun iyi konuşmuş.
Yav he he tamam öyle yaparız çok dinliyorlar ya seni
resimde gördüğüm kadarı ile bahceli'ye silah lar dayamislar .pardon mikrofonmus. savaş çığırtkanlığı yapanlar daima cephenin uzagindadilarlar...
70 yaşındasın ana kuzularını ölüme göndermeyi çok seviyorsun evlat ne demek bilir misin
Sözlerinin siyasi açıdan bi önemi yok. Bahçeli beklentilerimizi suya gömdüğü gibi kendini de tarihin çöplüğüne gömmüştür. Ecevitten hükümeti devralmadığı zaman şu halinden daha onurluydu. Siyasi hayatını baston olarak geçirdi be bitirdi.
yabancılara türkiyeyi şikayet edenler, her krizde haçlıyla omuz omuza kendi devletine karşı mücadele edenler, gezide militanlarla gerilla gerilla diye şarkı söyleyip halay çekenler, darbe akşamı bankamatiklere koşan bilmemkimin askerleri, şehitlikte şarap içip alem yapıp da sonra içki günah değil ki sosyal aktivite diyen pişkinler, vatansever nasıl olur görsün de ibret alsın.
@ayrla25 AĞZINA SAĞLIK DADAŞ GARDAŞIM
akp nin uşağı da konuştu yine...
Senin gibi es cinselerin duasi tutarmi bilmiyoru ???????
Adamsın Reis
Bahçeli artık inzivaya çekil emekli ol antika arabalarını yıka, reis gerekli açıklamaları yapıyor sen ufak ufak uza artık yeter ya ...
Film yapımcısı kafası yaşıyor şuanda
Afrin'de sivil ve savunmasız insanlar var. Vicdanı olan birisi bu sözleri söyleyebilir mi? Bozkurtlarını tutan var mı? Aha Afrin orada. Mehmetçikler orada senin ülkü ocakları başkanın da çürük raporu alıp, üyesi de erkek çocukla fantesi yapmakla meşgul. Sen sadece acının rantçılığını yapıyorsun?
biri birsey mi söyledi ? sayın bahçeli keşke kisir olmasaydin.kisir olmasaydin çocuğun olacaktı.görecektik o zaman çocuğunu ; ) yakmak çözüm olsaydı bu millet önce seni yakardi.kokunuz gelmesin diye taş beton dokulecekti üzerine. ;))
sen desen 10 adam gitmez meral aksener dese 50 bin gider
Boş yapma şakşak yap sen
ADAMDIR DEVLET BAHÇELİ,KİMSE İLERİ GERİ KONUŞMASIN HAKKINDA,SİZİN CHP NİZ GİBİ KOLTUK VE KOLLUK PEŞİNDE DEĞİLDİR,SÖZ VATAN OLUNCA DEVLETİNİN MİLLETİNİN YANINDADIR,DEVLETİN ALDIĞI KARARLARA BİAT EDER,ONUN BİATINA DA BİNLERCE ÜLKÜCÜ BİAT EDER. ORDU SURİYE YE GİRMİŞ KEMAL KILIÇTAROĞLU ALMANYADA BELGESEL GALASINDA! SONRADA ÇIKAR BİZ HÜKÜMETE TAM DESTEK VERİYORUZ DER,OYSA BENLİKLERİ BURDA DEĞİL AVRUPADA,SADECE TEPKİ ALMAMAK İÇİN BU AÇIKLAMALARI YAPIP SİYASET SENARYOSUNU SONUNA KADAR EN İYİ ŞEKİLDE OYNARLAR. DEVLET BAHÇELİ ADAMDIR,BİNLERCE ÜLKÜCÜ KARDEŞİMDE DEVLETİNİN YANINDA DIR.ALLAH TÜRKÜ KORUSUN
Girmişken Suriye yide alalım bari
meydanı boş bulmuş yine
sen bi yıkılsaydın
Ver gazı seni çakma ülkücü, ver... Gerçek bir ülkücü olsaydın "biz Türklüğü, milliyetçiliği ayaklarımız altına aldık" diyen Erdoğanla birlikte saf tutmazdın.
bu ülkenin güçlü bir ordusu senin yartakçılarına ihtiyaç yok
aslında mehmetçik mücadele verirken boş konuşuyorsun !!!!!
Tayip erdoganinda oglunu askerde görmek istiyoruz . Paran varsa vatan sagolsun, paran yoksa canin sagolsun .
@serhat_karanfil_1993 TAYYİP ERDOĞANIN OĞLUNU CEPHEDE GÖRMEK İSTEYEN ŞEREF YOKSUNLARI ÖNCE KENDİNİZ CEPHEYE GİDECEKSİNİZ SONRADA BUNU İSTEYECEKSİNİZ ÖYLE BİLGİSAYAR BAŞINDA OTURUP AHKAM KESMEKLE OLMAZ SEN ANANIN BİR YERİNDE RAHAT UYKUNU ÇEKERKEN TAYYİP GÜNDE 2 SAAT UYKUYLA ÜLKESİNİ AYAKTA TUTABİLMENİN HESABINI YAPIYOR
yürü bee piskevitci sedat Peker önden gitsin ama
böyle adamlar ülkede liderlik yapıyor allah sonumuzu hayır etsın hiç umutlu degılım
bahceli sen kizilcahamamda hamamini yap senin ulkuculerinen olacak bir iş degil bu bizim askerimiz polisimiz yeter
Dediklerine kısmen katılıyorum fakat; ben devlet beyin amacını daha anlamış değilim. Başbakan olmak istemiyor, cumhur başkanı olmak istemiyor, muhalefet olmak hiç istemiyor. Peki amaç ne¿¿¿
@eda1453baba AMAÇ BİR OLMAK DİR OLMAK DİK OLMAK,BU ADAM PARAYI BULU ŞANI ŞÖHRETİ AŞMIŞ SİZİN GİBİLER HALA ANLAYAMADI BUNU!SENİN KILIÇTAROĞLUN ALMANYADA BELGESEL GALASINDA.BU İNSANLAR DÜN GECEDEN BU YANA GÖZLERİNE BİR GRAM UYKU GİRMEYEN İNSANLAR. VATAN MEVZUSUNDA MUHALEFETMİ OLSUN! HÜKÜMETİMİ ELEŞTİRSİN,DOĞRU YAPILAN BİR İCRADA. HÜKÜMETİN YAPTIKLARI DEVLETİN MİLLİ BERABERLEĞİNİ KORUMAK,VATANDAŞI KORUMAK VE KOLLAMAK HÜKÜMET TE BUNU YAPMAKTA ZATEN,NEDEN DEVLET BAHÇELİ DEVLETİNİN HÜKÜMETİNİN YANINDA OLMASIN?ANLAYAMAZSIN ÇÜNKİ BU ADAMLAR DEVLETİNİ HERŞEYİN ÜSTÜNDE GÖREN İNSANLAR.
Ülkücülüğü bitirdin, biz kime inanalım...?
git bahçesiz seni tutanmı var işin gücün millete gaz vermek
bu adam kaynaştırma öğrencisimiydi eskiden
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