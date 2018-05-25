Devlet Bahçeli'ye suç duyurusu

Bahçeli’nin 12 Mayıs tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı, “Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı? Bu kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir? ” açıklamasını gerekçe gösteren Halkevleri, Bahçeli’nin yargılanmasını talep etti.
Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın ahberine göre Halkevlerinin suç duyurusunda cezaevindeki Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz’ın hüküm giydiği suçlar da yer aldı. İki ismin ceza aldığı olaylar şöyle sıralandı:
Alaattin Çakıcı'nın işlediği suçlardan aldığı cezalar
Gazeteci Hıncal Uluç’u yaralamaya azmettirmek davasında 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
15 kişininyaralanmasıyla sonuçlanan Karagümrük Spor Kulübü Lokali’ne yönelik 26 Mart 2000 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili davada, “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan 3 yıl 4 ay, müessir fiile azmettirmekten de 14 yıl 9 ay cezaya çarptırıldı. Yargıtay çete suçundan verilen cezayı onarken, müessir fiile azmettirme cezasında usul eksikliği buldu.
Borsacı Adil Öngen’in arabasının kurşunlanmasıyla ilgili olarak 10 yıl 10 aycezaya çarptırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası aldı.
Kürşat Yılmaz'ın işlediği suçlarda nedeniyle aldığı cezalar
Cezaevinde bulunduğu dönemde özel izinle evlenen Yılmaz’ın adı ilk olarak Banker Kastelli olarak bilinen Cevher Özden’i vurma olayında gündeme geldi.
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