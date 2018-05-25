Devlet Bahçeli'ye suç duyurusu

Bahçeli’nin 12 Mayıs tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı, “Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı? Bu kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir? ” açıklamasını gerekçe gösteren Halkevleri, Bahçeli’nin yargılanmasını talep etti.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın ahberine göre Halkevlerinin suç duyurusunda cezaevindeki Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz’ın hüküm giydiği suçlar da yer aldı. İki ismin ceza aldığı olaylar şöyle sıralandı:

Alaattin Çakıcı'nın işlediği suçlardan aldığı cezalar