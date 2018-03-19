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Devlet Bahçeli’den Hasan Celal Güzel’in ailesine başsağlığı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 19:16 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hasan Celal Güzel’in vefatından büyük bir üzüntü duydum.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hasan Celal Güzel’in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum Güzel’in gerek bürokraside, gerekse de siyaset alanında Türkiye’ye önemli hizmetleri geçmiştir. Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum" dedi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Türk siyaset ve devlet hayatının saygın isimlerinden Hasan Celal Güzel’in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum Güzel’in gerek bürokraside, gerekse de siyaset alanında Türkiye’ye önemli hizmetleri geçmiştir. Merhum Hasan Celal Güzel’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Afrin’e Türk bayrağını diken kahramanlarımızla övünüyorum"
MHP Lideri Bahçeli, "Afrin’e Türk bayrağını diken kahramanlarımızla övünüyorum. Terörle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini görmekten, hiçbir gevşemeye, hiçbir esnemeye uğramadan sürecek olmasından da umutluyum, kıvanç doluyum.Türkiye milli birlik ve dayanışma ruhundan aldığı güç ve ilhamla; güney sınırları boyunca sahnelenen hain girişim, dayatma ve teşebbüsleri kaynağında etkisiz hale getirecek, karanlık hesaplara izin vermeyecektir. Ay yıldızlı al bayrak göndere çekildiği her yerde barışın, huzurun, sükunetin, istikrarın, kurtuluşun ve dengenin simgesi ve selamet müjdesi olacaktır. İnanan kazanacak, sırtını Hakk’a dayayan, haklı ve iradeli olan mutlaka sonuç alacaktır. Unutmayalım ki, istikbal Türkiye’nin kavli, istiklal Türk milletinin kaderidir" ifadelerine de yer verdi.

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