Devlet desteği arıcı çifti ihya etti

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Devlet desteğiyle başladıkları arıcılıkta 45 olan kovan sayısını kısa sürede 450'ye çıkaran İzmirli çift, yılda 20 ton bal, kraliçe arı ve polen satışıyla 300 bin lira gelire ulaştı.

Selçuk ilçesinde yaşayan Abdullah ve Meral Akkın çifti, yaklaşık 3 yıl önce amatör olarak arıcılığa başladı.

Abdullah Akkın, hayvanlarını satarak tamamen bu işe yöneldi ancak bu alanda çok fazla bilgi sahibi olmadığı için arıları telef oldu.

Arıcılıkla ilgili araştırma yapan Abdullah Akkın, 2 yıl önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yürüttüğü "Genç Çiftçi Projesi"nden faydalandı. Bu kapsamda ilk önce arı yetiştiriciliği eğitimi alan Akkın'a 30 bin lira değerinde 45 kovan ve arıcılık için gerekli ekipman hibe edildi.

Eşine, yeni başladığı işte destek olmak isteyen Meral Akkın da uzun yıllar yaptığı kuaförlük mesleğini bıraktı.

Zamanlarının büyük bir kısmını kovanlarının başında geçiren çift, daha kaliteli bal elde etmek için farklı bölgelere gidiyor. Bahar aylarının belli dönemlerinde arılarını Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve Aydın gibi kentlere götüren Akkın çifti, 2 yıl gibi bir sürede kovan sayısını 450'ye çıkardı.