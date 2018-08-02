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Devlet desteğiyle eski hükümlülere iş imkanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 17:01 | Son Güncelleme

Mardin'in Midyat ilçesinde iki eski hükümlü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İşKur tarafından verilen destek sayesinde iş yeri sahibi oldu

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde iki eski hükümlü Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İşKur tarafından verilen destek sayesinde iş imkanına kavuştu.

Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığınca, geçen yıl açılan girişimcilik kursunu başarıyla tamamlayan iki eski hükümlü, devletten sağlanan hibe desteğiyle iş yeri açtı.

Midyat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İşKur tarafından eski hükümlülere iş kurmaları için her birine 26 bin 500 liralık hibe desteği verildi. Eski iki hükümlü aldıkları destek ile mermer atölyesi ve erkek berber dükkanı açtı. İş yerleri, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Esra Çelik, açılış töreninin ardından yaptığı açıklamada, iş gücü piyasasında dezavantajlı konumda yer alan kesimlerin başında bulunan eski hükümlülere girişimcilik kursu verildiğini, kursu başarıyla tamamlayan eski iki hükümlüye iş kurmaları için hibe desteği sağlandığını söyledi.

Çelik, şöyle konuştu:

"Eski iki hükümlüye, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığınca, eski hükümlü ve engelli çalıştırmayan işverenlerden kesilen paraları kullanmaya yetkili komisyonumuz tarafından her birine 26 bin 500 lira hibe desteği sağlandı. İki eski hükümlü mermer atölyesi ve berber dükkanı açtı. Amacımız eski hükümlülerin topluma kazandırılması iş sahibi olmalarını sağlamaktır."

Açılış törenlerine, Cumhuriyet Savcısı Fatih Oğuzhan, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Tevfik Baysal, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaattin Bilgiç, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Salih Aslan ve Kızılay Derneği Başkanı Murat Aykat katıldı.

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Denetimli Serbestlikten Eski Hükümlülere İş İmkânı

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