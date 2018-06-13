İSTANBUL(AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Şehir hastaneleri devlet hastanesi neyse o. En ufak bir farklı ücret alımı yok. Devlet hastaneleri nasıl ücretsizse şehir hastaneleri de o şekilde hizmet veriyor." dedi. Demircan, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne 300 yataklı ek hizmet binasının temel atma, 235 yatak kapasiteli Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi ve Büyükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin açılış törenlerine katıldı. Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi ek bina temel atma töreninde konuşan Demircan, AK Parti iktidarlarıyla Türkiye'nin sağlıkta çok köklü değişim geçirdiğini belirterek, insanın ikinci planda tutulduğu anlayışın yerine "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." misyonunu getirdiklerini söyledi. Şehir hastanelerini karalamaya yönelik haberler yapıldığını belirten Demircan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Birileri şehir hastanelerini karalıyor. Diyorlar ki 'Şehir hastanelerine hasta garantisi verildi.' Böyle bir şey yok. Tezvirat üretiyorlar. Gerek devlet hastanelerimizde gerek şehir hastanelerimizde hizmetlerin hesaplanmasında baz alınan bir rakamdır. Hasta garantisi diye bir şey yoktur. 'Şehir hastaneleri büyük, vatandaşlarımız orada bir yerden bir yere gidemiyor.' diyorlar. Şehir hastaneleri içerisinde vatandaşımızın bütün sağlık sorunları çözülsün diye o ilin nüfusuna uygun büyüklükte hastaneler inşa ediyoruz. Hastalarımız bir yerden bir yere gitme konusunda sıkıntı yaşarlarsa onları transfer araçlarımızla ilgili yerlere götürüyoruz."

Sağlık Bakanı Demircan, şehir hastanelerinin vatandaşlar için paralı olacağı yönündeki iddialara değinerek, "Şehir hastaneleri devlet hastanesi neyse o. En ufak bir farklı ücret alımı yok. Devlet hastaneleri nasıl ücretsizse şehir hastaneleri de o şekilde hizmet veriyor. Bunların tezviratlarıyla bu güzel hizmetleri yapmaktan elbette vazgeçmeyeceğiz. Halkımızın hak ettiği hizmetleri yerine getirecek adımlar atıyoruz, atacağız." dedi. İstanbul'da açılış yapılmayı bekleyen 10 yeni hastane olduğunu dile getiren Demircan, hizmet üretmekten açılış yapmaya fırsat bulamadıklarını dile getirdi. - "19 bin sağlık işçisi alınacak" Sağlık sektöründeki personel açığını gidermek için bu yıl 27 bin sağlık çalışanını işe aldıklarını belirten Demircan, "9 binini 1,5 ay önce aldık, 18 binin alımı tamamlandı. ÖSYM tarafından KPSS'ye göre alımları yapılıyor. Onların da yerleştirmeleri güvenlik soruşturmaları bittikçe yapılıyor. Ayrıca 19 bin sağlık işçisi alacağız. Hastanelerimizin ihtiyacı olan personel açığını kapatacağız." diye konuştu.