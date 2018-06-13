İSTANBUL(AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Şehir hastaneleri devlet hastanesi neyse o. En ufak bir farklı ücret alımı yok. Devlet hastaneleri nasıl ücretsizse şehir hastaneleri de o şekilde hizmet veriyor." dedi.
Demircan, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne 300 yataklı ek hizmet binasının temel atma, 235 yatak kapasiteli Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi ve Büyükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin açılış törenlerine katıldı.
Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi ek bina temel atma töreninde konuşan Demircan, AK Parti iktidarlarıyla Türkiye'nin sağlıkta çok köklü değişim geçirdiğini belirterek, insanın ikinci planda tutulduğu anlayışın yerine "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." misyonunu getirdiklerini söyledi.
Şehir hastanelerini karalamaya yönelik haberler yapıldığını belirten Demircan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Birileri şehir hastanelerini karalıyor. Diyorlar ki 'Şehir hastanelerine hasta garantisi verildi.' Böyle bir şey yok. Tezvirat üretiyorlar. Gerek devlet hastanelerimizde gerek şehir hastanelerimizde hizmetlerin hesaplanmasında baz alınan bir rakamdır. Hasta garantisi diye bir şey yoktur. 'Şehir hastaneleri büyük, vatandaşlarımız orada bir yerden bir yere gidemiyor.' diyorlar. Şehir hastaneleri içerisinde vatandaşımızın bütün sağlık sorunları çözülsün diye o ilin nüfusuna uygun büyüklükte hastaneler inşa ediyoruz. Hastalarımız bir yerden bir yere gitme konusunda sıkıntı yaşarlarsa onları transfer araçlarımızla ilgili yerlere götürüyoruz."
Sağlık Bakanı Demircan, şehir hastanelerinin vatandaşlar için paralı olacağı yönündeki iddialara değinerek, "Şehir hastaneleri devlet hastanesi neyse o. En ufak bir farklı ücret alımı yok. Devlet hastaneleri nasıl ücretsizse şehir hastaneleri de o şekilde hizmet veriyor. Bunların tezviratlarıyla bu güzel hizmetleri yapmaktan elbette vazgeçmeyeceğiz. Halkımızın hak ettiği hizmetleri yerine getirecek adımlar atıyoruz, atacağız." dedi.
İstanbul'da açılış yapılmayı bekleyen 10 yeni hastane olduğunu dile getiren Demircan, hizmet üretmekten açılış yapmaya fırsat bulamadıklarını dile getirdi.
- "19 bin sağlık işçisi alınacak"
Sağlık sektöründeki personel açığını gidermek için bu yıl 27 bin sağlık çalışanını işe aldıklarını belirten Demircan, "9 binini 1,5 ay önce aldık, 18 binin alımı tamamlandı. ÖSYM tarafından KPSS'ye göre alımları yapılıyor. Onların da yerleştirmeleri güvenlik soruşturmaları bittikçe yapılıyor. Ayrıca 19 bin sağlık işçisi alacağız. Hastanelerimizin ihtiyacı olan personel açığını kapatacağız." diye konuştu.
Türkiye'nin doktor açığının giderek kapandığını dile getiren Ahmet Demircan, şu bilgileri verdi:
"Pratisyen hekim ihtiyacımız 2023'te tamamlanmış oluyor. Bundan sonra belki uzman pratisyen hekim arkadaşlarımızın 2023'ten sonra mecburi hizmet görevleri kalkacak. Uzman açığımızı tamamlamak için daha önceden uzmanlık sınavına tanınan kontenjan 6 bindi, onu yüzde 33 artışla 8 bine çıkardık. Amacımız bir an önce açığı olan uzman doktor alanlarını doldurmak. Vatandaşımızın randevu almada sıkıntı yaşadığı bazı branşlar var, onların da ortadan kalkmasını sağlayacağız."
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" misyonuyla hareket ettiklerini dile getirerek, "İnsanımızın sağlıkta kaliteli hizmetler alması için bu hizmetler yapılıyor. Bizim bütçelerimizde en fazla pay, eğitim ve sağlığa ayrılmaktadır. Türkiye'nin yakın tarihine baktığınızda AK Parti hükümetleri zamanında elde edilen kazanımlar çok önemlidir." dedi.
Avcılar'daki törenin ardından Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Demircan, "Bakanlığımızın yatırımı bitmiş, hizmete alınmış çalışmaları devam ediyor. 60 tesis ve hastanemiz var. Açacak zamanımız yok, yetiştiremiyoruz. 42 temeli atacak tesisimiz var." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Demircan, törenin ardından Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ni vatandaşlarla birlikte gezdi.
Demircan son olarak Büyükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanı Demircan'a açılışlarda AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da eşlik etti.
Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın
Fatih Portakal’dan Bakan Berat Albayrak’a SMS tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili istifa etti
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebine Anayasa Mahkemesi'nden ret!
Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı
Vicdansızlar! Safiye teyzeye bunu yaptılar!
Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku
AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler
Ülke ayağa kalktı! Yüzünü gösterdiği anda öldürülecek
Tarlabaşı'nın ara sokaklarında 'Dünya iftar sofrası'
Okuyucu Yorumları 0 yorum