Devlet Konservatuvarı’ndan “Bahar Konseri”

Dünya Tiyatro Haftası kapsamında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gençlik Senfoni Orkestrası eşliğinde Opera Anasanat Dalı öğrencilerinin düzenlediği “Bahar Konseri” ilgi topladı.

Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (AKM) Opera ve Bale Salonu’nda gerçekleştirilen konserin şefliğini Alexander Walker’ın üstlenirken solistliği Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden, Ezgi Karakaya, Funda Yazıksız, Emre Akkuş, Fatih Kayhan, Dilara Aytekin, Tuna Fırıncıoğlu, Ezgi Ünal, Özgür Selim Gülder, Yasin Yıldıran yaptı. Konserde W.A Mozart’tan “Le Nozze diFigaro “La vendetta”, “Don Giovanni “Madamina, il catalogo é questo”, “Vado Ma Dove”, G. Puccını’den “La Boheme “Quando men vo soletta”; C. Saint-Saens’den “Samson et Dalila “Mon Coeur S’ouvre A Ta Voix”, “Samson et DAlila “Amour veins aider ma faiblesse”; P.I Tchaıkovsky’dan “Eugene Onegin “Kuda Kuda”, G. Verdı’den “Rigoletto “Ella Mi Fu Rapita”, “Aida “Ritorna Vİncito” eserleri müzikseverlerin beğenisine sunuldu