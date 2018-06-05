Devlet memuru olamayınca mantar üreticisi oldu

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de İktisat Bölümü mezunu Kasım Öztürk (25), KPSS sonrası 2 yıl boyunca devlet memuru olarak atanamayınca mantar üreticisi oldu. Mantar üretimine 2 yıl önce Genç Çiftçi Projesi'yle başladığını belirten Kasım Öztürk, ailesinin geçimini sağladığını söyledi. Öztürk, "Geçen yıl bu işe başladık. 2 yıldır mantar üretimi yapıyorum. Geçimimizi bundan kazanıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Bakımını iyi yaparsanız iki evin geçimini sağlayacak şekilde kazanç sağlayabilirsiniz. Bu işi yapmak isteyenler önce kursuna gitmelerini tavsiye ederim. İktisat mezunuyum 2 yıl KPSS'ye hazırlandıktan sonra bir yere atanamadım. Daha sonra devletimizin vermiş olduğu genç çiftçi projesi ile bu işe başladım. 2 yıldır mantar üretiyorum. Gelirim güzel" diye konuştu. MANTAR İÇİN 7 PROJE BAŞVURUSU DAHA YAPILDI Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş, Genç Çiftçi Projesi kapsamında kurslar açtıklarını söyledi. Baş, "Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla 2016 yılında bakanlığımız tarafından Genç Çiftçi Projesi başlatıldı. Mantar üretiminde ilk yıl 2 proje, 2017 yılında 6 proje hayata geçirildi. 2018 yılında ise 7 proje başvurusu değerlendirme kapsamında bulunmaktadır. İlimize katma değeri yüksek olan mantar yetiştiriciliği için ayrıca Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen 'Mantar Yetiştiriciliği' kursu açılarak 49 kursiyere sertifikası verildi" diye konuştu.

