Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Elmalı ilçesinde selin yaşandığı bölgede yaptığı incelemede, "Tespitlerimiz devam ediyor. 10 gün içinde kesin sonuçlar çıkacak. Bu sonuçlara göre de devlet ne gerekiyorsa yapacak. Biz de bakanlık olarak yapmamız gerekenden fazlasını yapacağız." dedi.

Bakan Pakdemirli, 6 Ağustos'ta selin yaşandığı Salur Mahallesi'nde inceleme yaptı. Seraları ve elma bahçelerini gezerek, bilgi alan Pakdemirli, çiftçilere de geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Burada bir açıklama yapan Pakdemirli, selden dolayı bazı tarım arazilerinde hasar yaşandığını, bölgenin yılda ortalama 10 kilogram yağış aldığını ve yağışın ortalama 50 kilograma çıktığını belirtti.

Devletin tüm kurumlarıyla yaşanan felakete müdahale ettiğine işaret eden Pakdemirli, "Herkes burada ve yoğun çalışma içinde. Bölgenin normal hayatına dönmesi için yoğun çaba ve gayret sarf ediliyor. Bölgede 610 dekar alanda zarar, 21 hayvan da telef olmuş gözüküyor." diye konuştu.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğüne değinen Pakdemirli, "Kimse endişe etmesin 10 gün içerisinde tüm zarar tespit edilmiş olacak. Devlet burada. Yaraları sarmak, şefkatli kollarıyla vatandaşını kucaklamak için buradadır. Tespitlerimiz devam ediyor. 10 gün içinde kesin sonuçlar çıkacak. Bu sonuçlara göre de devlet ne gerekiyorsa yapacak. Biz de bakanlık olarak yapmamız gerekenden fazlasını yapacağız. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi kooperatifine borcu olan üreticilerimizin de borçlarını erteleyeceğiz. Zarar gören üreticiler başvurursa borçlarını erteleyeceğiz. Bin nasihat bir musibet' diyoruz ya. Musibetlerden ders almamız lazım." diye konuştu.