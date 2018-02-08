GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 19 şehit ve 6 gaziye devlet övünç madalyası ve berat verildi.

Şehitkamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katıldığı Devlet Övünç Madalyası ve Berat Tevcih Töreni, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı konuşmada, kente "Gazilik" unvanı verilişinin 97. yıl dönümünü kutladıklarını ve yine 19 şehit ve 6 gaziye devlet övünç madalyası ve berat tevcih edileceğini söyledi.

Kentin savunması sırasında 6 bin 317 şehit verildiğini ve bunlardan 83'ünün kadın olduğunu anlatan Yerlikaya, "Bu coğrafya zor bir coğrafya. Bin yılı aşkın zamandır, Malazgirt'ten bu yana biz şehit verdik. Allah'ın izniyle bu vatan bizim helalimiz ve yazgısı bizim." dedi.

Türk milletinin tıpkı 97 yıl önce dedelerinin, ninelerinin, 7'den 70'e bütün ecdadının öğrettiği gibi 15 Temmuz gecesi hain şebekeyi çökerttiğini dile getiren Yerlikaya, "Dinin dinle istismarının önüne geçti. Fırat Kalkanı Harekatı'yla DEAŞ'ın ve şimdi Zeytin Dalı Harekatı'yla PYD/PKK'nın, özü, mayası, kurgusu, mefkuresi aynı olan o lanet terör örgütünün de hakkından geliyoruz inşallah." diye konuştu.