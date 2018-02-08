HABER

Devlet Övünç Madalyası ve Berat Tevcih Töreni

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 19:44 | Son Güncelleme

Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen törende 19 şehit ailesi ile 6 gaziye devlet övünç madalyası ve berat verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 19 şehit ve 6 gaziye devlet övünç madalyası ve berat verildi.

Şehitkamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katıldığı Devlet Övünç Madalyası ve Berat Tevcih Töreni, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı konuşmada, kente "Gazilik" unvanı verilişinin 97. yıl dönümünü kutladıklarını ve yine 19 şehit ve 6 gaziye devlet övünç madalyası ve berat tevcih edileceğini söyledi.

Kentin savunması sırasında 6 bin 317 şehit verildiğini ve bunlardan 83'ünün kadın olduğunu anlatan Yerlikaya, "Bu coğrafya zor bir coğrafya. Bin yılı aşkın zamandır, Malazgirt'ten bu yana biz şehit verdik. Allah'ın izniyle bu vatan bizim helalimiz ve yazgısı bizim." dedi.

Türk milletinin tıpkı 97 yıl önce dedelerinin, ninelerinin, 7'den 70'e bütün ecdadının öğrettiği gibi 15 Temmuz gecesi hain şebekeyi çökerttiğini dile getiren Yerlikaya, "Dinin dinle istismarının önüne geçti. Fırat Kalkanı Harekatı'yla DEAŞ'ın ve şimdi Zeytin Dalı Harekatı'yla PYD/PKK'nın, özü, mayası, kurgusu, mefkuresi aynı olan o lanet terör örgütünün de hakkından geliyoruz inşallah." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Antep savunmasının önemini anlattı. Bu mücadeleyi tarih kitaplarından okuyan nesiller olarak daha farklı bir işgal girişimine şahitlik ettiklerini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Bunları tarih kitaplarından okuduğumuzda 15 Temmuz 2016'da bunun bir değişiğini yaşayacağımızı, bu ülkenin kendi tankıyla, kendi tüfeğiyle kendi insanını gazi ve şehit edeceklerini hesaplayamadık, asla düşünemedik. Yaşadığımız o karanlık geceden ecdadın bize bıraktığı mirasla biz torunlar olarak 16 Temmuz sabahına büyük bir aydınlıkla uyandık. Aynı ruh ve imanla 'Vatanımız, ezanımız, milletimiz' dedik. Bu coğrafya zor bir coğrafya, bu hesabı bozmanın en önemli yolu birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizdir."

Konuşmaların ardından, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis memurları Mehmet Demir ve Seyit Ahmet Çakır'ın yakınlarıyla, gazi polis memuru Uğur Çolak, sivil şehit Şirin Diril'in yakınları, sivil gaziler İsmet Doğan ve Mehmet Alpaslan'ın da bulunduğu 19 şehit yakını ve 6 gaziye devlet övünç madalyası ve berat tevcih edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Berat Devlet Övünç Madalyası Gaziantep Tevcih tören verildi

En Çok Okunan Haberler

E-Devlet'in yeni uygulaması bugün başladı, sistem kilitlendi

E-Devlet'in yeni uygulaması bugün başladı, sistem kilitlendi

Uyuşturucu aldı, grup seks yaptı, balkondan düştü

Uyuşturucu aldı, grup seks yaptı, balkondan düştü

Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de

Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

Korkunç görüntüyü fotoğraflayıp polise bildirdiler ama... Sır oldu!

Korkunç görüntüyü fotoğraflayıp polise bildirdiler ama... Sır oldu!

Sınırda hareketlilik! Dikkat çeken araç

Sınırda hareketlilik! Dikkat çeken araç

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın 15'er yıla kadar hapsi istendi

Son dakika! Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın 15'er yıla kadar hapsi istendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli açıklaması: 3.5 milyonu saklayacak halimiz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli açıklaması: 3.5 milyonu saklayacak halimiz yok

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, eski sevgilisini ormanda dövdü! Olayın görüntüleri ortaya çıktı

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, eski sevgilisini ormanda dövdü! Olayın görüntüleri ortaya çıktı

Hillary Clinton'a para aktaran eski başkan gözaltında!

Hillary Clinton'a para aktaran eski başkan gözaltında!

Afrin havasında Rusya molası

Afrin havasında Rusya molası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın SP lideri ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın SP lideri ile görüşecek

GMİS Başkanlar Kurulu toplandı

GMİS Başkanlar Kurulu toplandı

Şehit polis memuru Şerife Özden Kalmış’ın adı kütüphanede yaşatılacak

Şehit polis memuru Şerife Özden Kalmış’ın adı kütüphanede yaşatılacak

Tacizden tutuklu belediye başkanına tahliye

Tacizden tutuklu belediye başkanına tahliye

Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öğrencilerden ’Tema gönüllüsü olun’ mesajı

Öğrencilerden ’Tema gönüllüsü olun’ mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.