Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'ne gönderdiği mesajında, "Terörle mücadelede, sınır ötesi operasyonlarda ve 15 Temmuz'da şehit olan, gazilikle şereflenen kardeşlerimiz, bu büyük davanın günümüzdeki sancaktarlarıdır." ifadelerine yer verdi.
Grand Ankara Hotel'de düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'ne Başbakan Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ankara Valisi Ercan Topaca ile şehit yakını ve gaziler katıldı.
Kocatepe Camisi İmam Hatibi Nebi Yaşar'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından şehitler için dua edildi.
Törende daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene gönderdiği mesajında, büyük davaların, büyük zaferlerin, büyük hedeflerin ardında büyük kahramanların bulunduğunu belirterek, şu görüşlerini paylaştı:
"Sizler işte böyle bir kahraman olan evlatlarınızı, uğruna can verdikleri al bayrağa sarıp, onları bekleyen cennete uğurladınız. Bu uğurda gazilik payesiyle müşerref olan kardeşlerimiz de milletimizin gönlündeki en yüce makama ulaşmışlardır. Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize takdim edilen devlet övünç madalyası, devletimizin ve milletimizin sizlere olan vefa borcunu, minnetini nesiller boyunca hatırlatacak bir semboldür. Coğrafyamızda bayrağımızı cesaretleriyle dünyaya kendilerini hayran bırakan ecdadımıza, bu uğurda hayatlarını ortaya koyan şehitlerimize ve gazilerimize borçlu olduğumuzu biliyoruz. Onlar sayesinde bin yıldır aynı toprağın üzerinde yaşayabiliyor, aynı pınarlardan su içebiliyor, beş vakit ezanlarımızı dinleyebiliyor, gönderde dalgalanan bayrağımızı gururla seyredebiliyoruz."
Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Terörle mücadelede, sınır ötesi operasyonlarda ve 15 Temmuz'da şehit olan, gazilikle şereflenen kardeşlerimiz, bu büyük davanın günümüzdeki sancaktarlarıdır. Vatanımız, ezanımız, bayrağımız, istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna sevdiklerini toprağa veren, yaralanarak gazi olan her kardeşim bilsin ki Türk milleti ve Türk devleti daima onların yanındadır. Milletimizin her bir ferdi ve devletimizin her bir kurumunun şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin çarpan yüreği olacağına, daima yanı başlarında bulunacağına inanıyorum.
Toprağa verdiğimiz her bir şehidimiz, gönül dünyamıza kattığımız her bir gazimiz, bizi bu topraklara daha da sıkı bağlıyor. Allah'ın izniyle devletimiz, bu kökler üzerinde yükselmeye, milletimizin şanını ve şerefini yüceltmeye devam edecektir. Bu, sonraki nesillere bırakacağımız en büyük mirastır. Allah tüm şehitlerimizden, gazilerimizden ve onları bu millete armağan eden ailelerinden razı olsun."
(AA)
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