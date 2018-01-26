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Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 17:39 | Son Güncelleme 20 dakika önce

- Balıkesir Valisi Yazıcı: - "Şuna inanıyorum ki, bizim inancımız gereği peygamberlikten sonraki en büyük makama sizin evlatlarınız ulaştı. Biz, millet olarak vatanımızı korumak adına koşarak ölüme gidiyoruz. Vatan söz konusu ise başka hiçbir şeyin önemi kalmıyor"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de 18 şehit ailesi ve 4 gaziye, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Öğretmen evinde düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı şehit ailelerine ve gazilere okundu.

Ardından şehitlerin öz geçmişlerinin okunduğu tören, duygulu anlara sahne oldu.

Daha sonra terörle mücadele için şehit düşen asker ve polislerin aileleri ile gazilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, 18 şehit ailesi ve 4 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı vermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Dünyaya adalet getirmek üzere birlikte olmaya devam edileceğini vurgulayan Yazıcı, "Bir haftadır hain PKK ve yandaşlarının oluşturduğu çete ile mücadele adına Afrin'deyiz. Allah, 'peygamber ocağı' diye nitelediğimiz ordumuzu muzaffer eylesin. Arzu ediyoruz ki yeni şehitlerimiz olmasın." diye konuştu.

Balıkesir'in evlatlarını gül bahçelerine göndermiş güzel insanların törene katıldığını aktaran Yazıcı, şöyle devam etti:

"Burada gerekirse tekrar tüm değerlerini şehitliğe feda edecek insanlar var. Hiç kimseye verecek çakıl taşımız dahi yoktur. Gerekirse canımızı feda ederiz. Bu anlamlı günde, büyük bir duygu yoğunluğu içerisindeyiz. Şuna inanıyorum ki bizim inancımız gereği peygamberlikten sonraki en büyük makama sizin evlatlarınız ulaştı. Biz, millet olarak vatanımızı korumak adına koşarak ölüme gidiyoruz. Vatan söz konusu ise başka hiçbir şeyin önemi kalmıyor. Hepinize sabırlar diliyorum, Allah metanetinizi arttırsın. Bilesiniz ki, tüm halkımız ile el eleyiz, hep birlikteyiz. Onlar bizim de canlarımız. Şehitlerimize rahmet dilerken, hepinize sabır diliyorum. Allah sizi yakınlarınızla evlatlarınızla cennetinde buluştursun."

Törene, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Sema Kırcı ve Kasım Bostan, ilçe belediye başkanları ve daire müdürleri ile askeri erkan katıldı.

(AA)

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