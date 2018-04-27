Devlet sanatçısı Öncel son yolculuğuna uğurlanacak

Balede "hocaların hocası" olarak bilinen, dün vefat eden devlet sanatçısı Tenasüp Onad Öncel (84), bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Tedavi gördüğü 29 Mayıs Devlet Hastanesi'nde solunum problemine bağlı kalp yetmezliği nedeniyle dün vefat eden devlet sanatçısı Öncel için bugün saat 14.30'da Ankara Opera Sahnesi'nde tören düzenlenecek.

Öncel, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

Türkiye'de balenin gelişmesine önemli katkıları bulunan ve "hocaların hocası" olarak tanınan Öncel, İstanbul Yeşilköy'de devlet balesinin kurulmasıyla Madam Arzumanova ile bale yapmaya başladı.

İlerleyen yıllarda Ankara'da kurulan Cebeci Devlet Konservatuvarı'na geçiş yapan Öncel, devlet bursuyla İngiltere'deki Royal Bale Akademisi'nde 1954-1956 döneminde eğitim gördü. Öncel, Türkiye'ye döndükten sonra Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde bölüm başkanı olarak uzun yıllar görev yaptı.

Türk balesinin temelini atan Dame Ninette Valois'in öğrencisi ve asistanı olan Öncel, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından iki kez "devlet sanatçısı" payesiyle onurlandırıldı.

Birçok eserde baş dansçı olarak sahneye çıkan Öncel, kurduğu Ankara Kuğu Bale Okulunda birçok balerin ve baletin yetişmesine de öncü oldu.

