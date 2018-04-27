Devlet sanatçısı Öncel son yolculuğuna uğurlanıyor

Türk balesine sağladığı katkılarla tanınan ve dün vefat eden devlet sanatçısı Tenasüp Onad Öncel (84) için Ankara Opera Sahnesinde tören düzenlendi.

Törene, Öncel'in son yıllarını geçirdiği 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden arkadaşları, sanat dünyasından dostları ve yakınları katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan törende konuşan Ankara Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Şenol Talınlı, "Balede 'hocaların hocası' olarak bilinen ve dün akşam acı haberini aldığımız Tenasüp Onad Öncel'i bugün son yolculuğuna uğurlayacak olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Talınlı, bale sanatına gönlünü vermiş bir isim olan Öncel'in 1948'de İstanbul'da bale okulunun kurulmasıyla eğitilmek için seçilen 28 öğrenciden biri olduğunu ve devlet bursuyla İngiltere'deki Royal Bale Akademisi'nde eğitim gördüğünü anlattı.

Öncel'in 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in elinden Devlet Opera ve Balesi Onur Ödülü aldığını hatırlatan Talınlı, "Kendisi, Türkiye'de balenin gelişmesine büyük katkıda bulunmuş, birçok balerin ve balet yetiştirmiştir. Kurumumuz ve tüm sanatseverler adına, sevenleri ve ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz." dedi.