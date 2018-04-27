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Devlet sanatçısı Öncel son yolculuğuna uğurlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 16:50 | Son Güncelleme

Türk balesine sağladığı katkılarla tanınan ve dün vefat eden devlet sanatçısı Tenasüp Onad Öncel için Ankara Opera Sahnesinde tören düzenlendi - Ankara Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Talınlı: "Kendisi Türkiye'de balenin gelişmesine büyük katkıda bulunmuş, birçok balerin ve balet yetiştirmiştir. Kurumumuz ve tüm sanatseverler adına, sevenleri ve ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz" - 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Vekili Turan: "Anılarını anlatırken, başarılı öğrenciler yetiştirmenin onurunu yaşadığını sürekli dile getiriyordu. Sevgi ve saygı duyduğumuz bir sakinimizdi"

Türk balesine sağladığı katkılarla tanınan ve dün vefat eden devlet sanatçısı Tenasüp Onad Öncel (84) için Ankara Opera Sahnesinde tören düzenlendi.

Törene, Öncel'in son yıllarını geçirdiği 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden arkadaşları, sanat dünyasından dostları ve yakınları katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan törende konuşan Ankara Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Şenol Talınlı, "Balede 'hocaların hocası' olarak bilinen ve dün akşam acı haberini aldığımız Tenasüp Onad Öncel'i bugün son yolculuğuna uğurlayacak olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Talınlı, bale sanatına gönlünü vermiş bir isim olan Öncel'in 1948'de İstanbul'da bale okulunun kurulmasıyla eğitilmek için seçilen 28 öğrenciden biri olduğunu ve devlet bursuyla İngiltere'deki Royal Bale Akademisi'nde eğitim gördüğünü anlattı.

Öncel'in 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in elinden Devlet Opera ve Balesi Onur Ödülü aldığını hatırlatan Talınlı, "Kendisi, Türkiye'de balenin gelişmesine büyük katkıda bulunmuş, birçok balerin ve balet yetiştirmiştir. Kurumumuz ve tüm sanatseverler adına, sevenleri ve ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz." dedi.

- "Sevgi ve saygı duyduğumuz bir sakinimizdi"

75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Vekili Gülruba Turan da Öncel'in 2011'den bu yana Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı huzurevinde kaldığını söyledi.

Öncel'in bu merkezde olmanın huzur ve mutluluğunu sık sık dile getirdiğini söyleyen Turan, şunları söyledi:

"Anılarını anlatırken, başarılı öğrenciler yetiştirmenin onurunu yaşadığını sürekli dile getiriyordu. Sevgi ve saygı duyduğumuz bir sakinimizdi. Tenasüp Hanım yaklaşık bir aydır yoğun solunum yetmezliği yaşamaktaydı. Son günlerinde rahatsızlığının artması üzerine 29 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırılmış ve tedavi gördüğü hastanede 26 Nisan'da vefat etmiştir."

Turan, huzurevi yönetimi, çalışanları ve arkadaşları adına, Öncel'e Allah'tan rahmet, yakınları ve tüm sevenlerine sabır diledi.

Öncel, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığında defnedilecek.

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