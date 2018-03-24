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Devlet şehit ailelerinin yanında

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 10:11 | Son Güncelleme

Sinop Valisi Hasan İpek, devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını söyledi.Vali İpek, Türkeli ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Devlet şehit ailelerinin yanında

Sinop Valisi Hasan İpek, devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını söyledi.
Vali İpek, Türkeli ilçesinde ziyaretlerde bulundu. İpek, çeşitli ziyaret ve toplantılara katılmak üzere gittiği Türkeli ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit edilen Ömer Can Açıkgöz’ün Büyükdüz köyünde bulunan kabrini ziyaret etti.
Vali Hasan İpek, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesi civarında darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit düşen Üniversite öğrencisi Ömer Can Açıkgöz’ün kabrini ziyaret ederek, mezarı başında dua etti.

Muhtarlar ile bir araya geldi
Sinop Valisi Hasan İpek, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ile birlikte Türkeli ilçesine gerçekleştirdikleri ziyarette, Türkeli ilçesi muhtarlarıyla bir araya gelerek toplantı yaptı.
Bir restoranda yapılan toplantı, Türkeli Muhtarlar Derneği Başkanı ve Alagöz Köyü Muhtarı Ümit Yüksel’in selamlama konuşmasıyla başladı. Dernek Başkanı ve Alagöz Köyü Muhtarı Ümit Yüksel Türkeli ilçesine bağlı köylerin genel sıkıntıları hakkında Vali Hasan İpek’e ve AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş’e bilgi sundu.
Vali Hasan İpek, muhtarlarla tanışıp, talep ve sorunlarını tek tek dinledikten sonra bu talep ve sıkıntıların giderilmesi hususunda Sinop Valiliği olarak problemlerin en kısa sürede çözüme kavuşturulması aşamasında yardımcı olunacağını söyledi.
AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ise muhtarlara Sinop’un ve Türkeli’nin sorunlarının çözümü noktasında Sinop milletvekili olarak Ankara’da yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Muhtarlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından Türkeli İlçesi muhtarlarıyla yapılan toplantı sona erdi.

Şehit ailesine ziyaret
Vali Hasan İpek, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ile birlikte 1997 yılında, Şırnak Kerkük Tepesi üs bölgesinde mevzii nöbetinde iken şehit olan Piyade Er Recep Çetin’in Türkeli ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.
Piyade Er Recep Çetin’in ruhuna okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan duanın sonrasında şehidin ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Hasan İpek, devlet olarak şehit ailelerimizin her daim yanında olduklarını ifade etti.
Vali İpek, ziyaret anısına Şehit Piyade Er Recep Çetin’in annesi Emine Çetin’e Sinop’a özgü gemi maketi hediye etti.
Sinop Valisi Hasan İpek’in Şehit ailesini ziyaretine, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Türkeli Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, AK Parti Sinop İl Başkanı Ali Çöpcü, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Melih Keleş eşlik etti.

Devlet şehit ailelerinin yanında

Devlet şehit ailelerinin yanında

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