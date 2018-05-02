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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt TTSO'yu ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 18:55 | Son Güncelleme

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt TTSO'yu ziyaret etti

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını (TTSO) ziyaret etti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Trabzon Devlet Tiyatrosu organizasyonuyla düzenlenen "19'uncu Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında Trabzon'a gelen Kurt, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile bir süre görüş alışverişinde bulundu.

Mustafa Kurt, TTSO'nun her zaman sanatın yanında olduğunu belirterek, "19'uncu Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali"ne sunduğu katkılardan dolayı Hacısalihoğlu'na teşekkür etti.

Trabzon'un Adana'dan sonra 19 yıllık festivaliyle en uzun soluklu uluslararası tiyatro festivali düzenleyen ikinci il konumunda olduğunu ifade eden Kurt, "Bu festival, tiyatro sayesinde Trabzon'un dünyaya daha fazla tanıtımına katkıda bulunmaktadır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Ziyarette, Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Ercan Serin ve Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Uğur Keleş ile TTSO yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

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