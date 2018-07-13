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Devlet Tiyatroları kapatıldı mı? Eski Genel Müdürü Lemi Bilgin'den dikkat çeken açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 09:37 | Son Güncelleme

Devlet Tiyatroları kapatıldı mı? Son KHK ile herkesin kafasın da soru işareti oluştu. Bir kesim KHK'da yer alan maddeyi 'Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi kapatılıyor' şeklinde yorumlarken, bir kesim de Devlet Tiyatroları'nın kapatılmadığını Cumhurbaşkanlığına bağlandığını savundu. Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Lemi Bilgin ise konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Devlet Tiyatroları kapatıldı mı? Eski Genel Müdürü Lemi Bilgin'den dikkat çeken açıklama

703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK) Devlet Tiyatroları Kanunu’yla ilgili birçok değişiklik yapıldı. “Devlet Tiyatroları bir genel müdür tarafından yönetilir” maddesi kaldırılırken daha önce tüzük ya da Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen yönetim ve ödenekle ilgili birçok kararı Cumhurbaşkanlığı’nca verilmesi hükmü getirildi.

‘KURULUŞ YASASI YOK EDİLDİ’

Uzun yıllar Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevini yürüten Lemi Bilgin Devlet Tiyatroları , Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlükleri’yle ilgili yapılan değişiklikleri Gazete Duvar’dan Serkan Alan'a değerlendirdi.

Devlet Tiyatroları’nın Cumhurbaşkanlığı’na bağlandığını söylemenin doğru olmadığını ifade eden Bilgin, “Bu yapılan değişiklikler devlet tiyatrosunun kuruluş yasasının 1’inci maddesini yok etti. 1’inci madde ‘Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı tüzel kişiliği haiz, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Devlet Tiyatroları bir Genel Müdür tarafından yönetilir’ diyordu. Öncelikle bu madde kaldırıldı. Dolayısıyla bu KHK ile kurumun kaldırıldığı anlamına geliyor” diye konuştu.

'KAPATALIYOR' HABERLERİ SONRASI AAÇIKLAMA GELMİŞTİ

Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi hakkında “Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi kapatılıyor” şeklinde yayılan haberler üzerine Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan bir açıklama yapmıştı.

Karahan, “Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları kapatılıyor” haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek şunları söylemişti:

“Bazı basın organları ve sosyal medyada dile getirilen ‘Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları kapatılıyor’ şeklinde yapılan haberler asılsız ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Yeni sisteme geçiş sürecinde Devlet Opera ve Balesi ‘Bağlı Kuruluş’ olması sebebi ile aynı statüdeki diğer kuruluşlar gibi önümüzdeki dönemde yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile sistemdeki yeni statüleri ile faaliyetlerine aynı şekilde devam edecektir.

Dünyada çok az ülkeye nasip olan köklü bir opera ve bale geleneğine sahip ülkemizde bu güzide kurumlarımızın faaliyetleri hiçbir aksamaya uğramadan aynı şevk, heyecan ve başarı ile devam etmektedir.”

DEVLET TİYATROLARI'NDAN YALANLAMA

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü'nce, devlet tiyatrolarının kapatılmasının söz konusu olmadığı belirtilerek, "Yapılan düzenlemelerin kurumların kapatılmasıyla ilgili gibi gösterilerek, haberleştirilmesi ve kamuoyunda 'Devlet tiyatroları artık yok' algısı oluşturmaya çalışmak tamamen art niyetli bir zihniyetin ürünüdür" değerlendirmesi yapılmıştı.

DT Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yazılı ve görsel medyada, "İlk Kararname ile Sanata Darbe: Devlet Tiyatroları Kapatıldı" şeklinde haberler yapıldığı anımsatılmıştı.

Açıklamada, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile sadece devlet tiyatrolarının değil, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ve ilgili birçok kamu kurumunun teşkilatına dair hükümlerin yeniden düzenlendiği belirtilmişti.

Söz konusu KHK'den sonra çıkarılan 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin geçici 1'inci maddesinde "2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile teşkilatlarına ilişkin kanun veya kanun hükmünde kararnameleri yürürlükten kaldırılan kamu kurum ve kuruluşlarından münhasıran devir ve geçiş hükümleri düzenlenenler dışında kalanlar hakkında ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükten kaldırılan hükümlerin uygulanmasına devam olunur" ifadesinin yer aldığı vurgulanmıştı.

Açıklamada şunlar kaydedilmişti:

"Anlaşılacağı üzere, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün kapatılması söz konusu değildir. Yapılan düzenlemelerin kurumların kapatılmasıyla ilgili gibi gösterilerek haberleştirilmesi ve kamuoyunda 'Devlet tiyatroları artık yok' algısı oluşturmaya çalışmak tamamen art niyetli bir zihniyetin ürünüdür. Devlet tiyatroları üzerinde sistematik bir şekilde yanlış algı oluşturmaya çalışan bu tarz haberleri ve yapılan açıklamaları şiddetle kınıyoruz ve kamuoyunun takdirine sunuyoruz."

703 sayılı KHK ile Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi kuruluş kanunlarında yapılan değişikliklerle, her iki kurumun da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilişikleri kesilerek, Cumhurbaşkanı’na bağlandı. Devlet Tiyatrosu’nun iç ve yönetim işleri Cumhurbaşkanı’nca çıkarılan bir yönetmelikle belirlenecek.

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Ya kapatılıp yok ediliyor işte basamak basamak ilmik ilmik
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