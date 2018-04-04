Devlet Tiyatroları, Mehmetçiğe destek için Hatay’da perde açtı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere destek için İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’u anlatan “Mehmet Akif” adlı oyun sahnelendi.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı Salonu’nda Cahit Çağıran’ın yönettiği oyunda Mehmet Akif Ersoy’un hayatından kesitlere yer verilirken, İstiklal Marşı’nın hangi şartlar altında yazıldığına da vurgu yapıldı.

Oyunun yönetmeni Cahit Çağıran, İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümünde Kurtuluş Savaşı dönemini anma, anlama ve yeniden yorumlama zorunluluğu hissettiklerini belirterek, “Ülkemizin adeta bağımsızlık mücadelesi verdiği bu kritik günlerde Devlet Tiyatrosu birleştirici ve moral verici görevini bir kez daha ifa ediyor. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun” dedi.

Çağıran, Mehmet Akif Ersoy’un yaşantısını günümüze uyarladıklarını, amaçlarının Akif’in "Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" cümlesindeki can alıcı noktayı seyircilere anlatmak olduğunu söyledi.

Remzi Özçelik’in yazdığı oyunun dekor ve kostüm tasarımı Dilek Kaplan, ışık tasarımı Çetin Atay, dans düzeni Burçak Işımer ve müzikleri Nedim Yıldız’a ait.

Oyunda, Ayşe Yıldız Akınsal, Özlem Kalkan, Alpay Ulusoy, Alev Arslan, Müge Sefercioğlu, Ümit Hasret Aslan, Engin Özsayın, Durmuş Çelikel, Mehmet Tolga Günay, Dara Tan, Turgay Kılıç, Diler Öztürk, Sedat Keçeci ve Caner Keçeli rol aldı.

Oyun bugün Hatay merkezde, yarın ise Samandağ ilçesinde sahne almaya devam edecek.